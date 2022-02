Radosti Na užitkáč kvalitní vnitřek Snadná obsluha Jízdní komfort a nízká spotřeba Dobrý přístup do nákladového prostoru Starosti Hodně nízká nosnost 8 /10

Takzvaných dvojčat je v současné době na trhu s auty nemálo a zatímco dříve mohlo jít o zcela svébytné modely, o jejichž spřízněnosti byste s úspěchem pochybovali, dnes si s výraznější vizuální podobností nikdo větší starosti nedělá. Z hlediska motorů pak může být kooperace různých značek pro koncového uživatele nepostřehnutelná – v tomto konkrétním případě automobilek Mercedes a Renault jde třeba o naftové čtyřválce, které úspěšně pracují pod kapotami tříd A, B, CLA a nově i druhé generaci Meredes-Benzu Citan, který je příbuzným trojkového Renautu Kangoo.

Mnoho z těchto dvojčat se omezí na výměnu znáčků výrobce, sem tam nějakou okrasnou lištu a je vymalováno. To jim nemějme za zlé, v současné divoké době to prostě dává z ekonomického hlediska největší smysl. Mercedes se ale byl schopen postarat, abyste se i v „převzatém“ autě cítili, jako ve skutečném Benzu – platilo to u nyní již bohužel neexistujícího pick-upu třídy X (původně Nissanu Navara a také Renaultu Alaskan) a platí to i v případě Citanu. Zvenčí sice jisté společné partie jednoznačně poznáte, ale uvnitř se z pozice řidiče či pasažéra musíte dost snažit, abyste našli styčné body.

Vnitřek z hlediska designu i rozložení funkcí odpovídá tomu, co od značky s hvězdou čekáte. Počínaje drobnostmi typu kulatých výdechů ventilace s designem výstupu proudové turbíny přes specifický přístrojový štít, sloupek řízení, volant a mrak dalších drobností. Z Kangoo (které se nám zatím do rukou nedostalo, takže na přímé srovnání si všichni musíme chvíli počkat) zůstává třeba obecná architektura vertikálně stavěné palubní desky nebo ostrůvek s řadicí pákou, šikovně přistrčený k pravé ruce řidiče.

Citan k nám dorazil ve vyšší specifikaci PRO (základem je trefně označená BASE) a několika rozumně zvolenými příplatkovými prvky, které v kombinaci s Mercedesem dávají dobrý smysl. Je zde například palubní systém MBUX, který svou přehledností a svižností strká i v této odlehčené formě do kapsy mnohem dražší řešení – zde za něj dáte 12.103 Kč bez DPH. I bez perfektního hlasového ovládání, které jsme si tak oblíbili v civilních modelech značky, je spolupráce s ním ukázková a obsluha extra pohodlná i díky ovládání na volantu se směrovou dotykovou ploškou. Tu na rozdíl od mnoha jiných aut nikdy neaktivujete omylem, je na pravém rameni kormidla, na levém pak najdete stejnou pro komandování displeje palubního počítače.

Na obou ramenech volantu najdete i užitečná tlačítka „domů“ a „zpět,“ vpravo dále čudlíky multimedálních funkcí, vlevo řízení tempomatu – logika a přehlednost v praxi. Záludnosti nebo zbytečná avantgarda na dvoučlennou (může být i tříčlenná) posádku nečekají ani ve zcela základních věcech – hlasitost má na starost rozměrný kolébkový ovladač pod displejem systému MBUX, manuální klimatizace je řešena skrze otočné ovladače, výstražná světla či stop/start a vyhřívání sedadel máte vyskládány ve formě řady tlačítek pod obrazovkou uprostřed. Jak již zaznělo, srovnání s Kangoo zatím nemáme, ale kvalita vnitřku je na poměry kompaktních užitkáčů velmi dobrá – žádné rozšklebené spáry, otřepy plastových výlisků nebo skřípání a rachot. Ne že by podobné věci byly alfou a omegou minidodávek pro pracanty, ale je fajn vidět, že kvalita nedělá značce ostudu.

Z užitečných věcí v prostoru pro posádku je ještě nutné zmínit dva USB-C porty plus 12V zásuvku, prostornou a dosti hlubokou schránku mezi sedačkami, hever a nářadí pod podlahou u spolujezdce a také bytelným plastem ošetřený prostor pro nohy, odolný proti znečištění. Stejný najdete i v nákladovém prostoru za pevnou přepážkou, do nějž se dostanete skrze zadní dvoukřídlé dveře (otočné až o 180 stupňů) nebo příjemné velké a nedrhnoucí šoupačky na boku (za příplatek obou bocích) s šířkou 615 mm. Nakládací hrana leží ve výšce 59 centimetrů, výška nákladového prosto pak činí lehce přes 125 centimetrů – celkem se sem vejdou necelé tři krychlové metry nebo dvě europalety.

Uvnitř nákladového prostoru jistě oceníte úchytná oka v podlaze, ničím nechráněné lakované podběhy ale mohou po pár letech v zápřahu vypadat všelijak. Dodejme ještě, že do nabídky přibydou dvě praktičtější verze – dlouhá a ještě delší a nasazen bude i jeden z nejzajímavějších prvků, kterým se při své premiéře chlubilo Kangoo. Tím je flexibilní stěna za posádkou, která se dá otevřít v prostoru za spolujezdcem a umožní prostrčení extra dlouhých předmětů.