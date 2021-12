Kritika se na novou třídu C tak najde, ale jsou ale oblasti, ve kterých zase vyniká. Třeba automatické přepínání dálkových světlometů funguje příkladně. S rozsvěcováním i zhasínám jednotlivých segmentů si auto neustále hraje a na ovládání světel tak vůbec nemusíte sahat. Brilantní je také hlasová asistentka, která přesně poslouchá vaše požadavky a neměl jsem s ní jediný problém. Je mi zima, naviguj mě do, řekni mi vtip, co si myslíš o Audi, jaké bude počasí… všechno zvládá.

Středový tunel vpředu disponuje přihrádkou s dvěma držáky na nápoje i indukční nabíječkou pro telefony. Prostor si ale můžete zatáhnout roletou v dekorativním designu a celý středový tunel tak zacelit. Koncipováno je to šikovně, třeba telefon si pro nabíjení musíte schovat až někam pod displej, takže vás neláká na něj za jízdy koukat. Jediným zádrhelem je, že jsou držáky na nápoje trochu utopené, takže se menší kelímky hůře zvedají.

Otvor pro nastoupení je poměrně úzký a musíte dávat pozor, abyste se v těchto měsících neumazali od prahů. Prostor pro nohy je velkorysý, tady se natažení rozvoru projevilo nejvíce, ale špatné je to s místem na hlavu. S mými 183 centimetry už jsem si ničil účes o stropnici, vyšším postavám by tu tak nebylo moc příjemně. Každopádně nelze upřít všem čtyřem sedadlům příkladný komfort.

Elektrické ovládání předních sedadel a tlačítka pro jejich vyhřívání najdete klasicky na výplních dveří vedle kliky. U sedadel potěší velmi příjemné tvarování a nastavitelná délka sedáku. I přes široký středový tunel je místo pro řidiče spíš útulné než stísněné. Cestující vzadu už to tak příjemné bohužel nemají.

Co už detailem není, je dotykové ovládání na volantu, které není moc povedené. Plošek pro ovládání je totiž opravdu hodně a jsou titěrné. Soustředit se na to, co děláte, vyžaduje více pozornosti než stisknout klasické tlačítko. Navíc se dotykové plochy snadno upatlají, takže máte vedle obří obrazovky uprostřed další věc k téměř každodennímu leštění.

Chtělo by to ale zapracovat na chlazení. Displej se totiž umí v plném zápřahu pěkně roztopit. Zřejmě právě to bylo příčinou občasného vypadávání bezdrátového připojení Apple CarPlay a sekání muziky. Pro obě zařízení to musí být obrovský nápor a když si po hodině takto připojeného telefonu položíte ruku na displej, je často jako kamna. Většinou se setkávám s opačným problémem, že telefon „hoří“ a displej je chladný.

U nastavení ambientního osvětlení můžete strávit klidně hodinu. Barev a kombinací je nepřeberné množství a pro lidi, kteří mají rádi světélka a rádi se fotí, bude právě tohle klidně i důvod, proč si třídu C koupí. Vážně si v noci můžete připadat jako v nočním klubu a jestli je třeba něco vyzdvihnout v interiéru, tak je to naladění atmosféry.

Tlačítkům zůstala jen jedna lišta pod obrazovkou, na níž ovládáte parkovací kamery, přístup do všeobecných nastaveních vozu, varovná světla či jízdní režimy. Samotný displej disponuje řadou užitečných funkcí a technických fičur. Ne vše mi ale vyhovovalo. Třeba automatické nastavení sedadla řidiče podle zadané výšky. Na mých 183 cm mě systém z neznámých důvodů zvedl moc nahoru a příliš sklopil opěradlo.

Jeho ovládání je kompletně dotykové a zmizelo jakékoliv analogové spojení v podobě touchpadu či otočného voliče. Dokonce zmizela i tlačítka pro ovládání klimatizace, které se defaultně přemístilo na spodní část obrazovky. Díky těmto krokům se interiér vozu ještě více zahladil, nicméně obrazovky nejsou zapuštěné, ale trčí do prostoru.

Interiér nové třídy C bude v následujících měsících zřejmě podobně žhavé diskusní téma jako přední část BMW řady 4 . Mercedes sem totiž dostal v podstatě zmenšeninu interiéru třídy S. To znamená, že interiéru vládnou dva velké displeje. Před řidičem je digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3" a prostředku palubní desky dominuje 11,9" infotainment.

Nová třída C je o 65 mm delší a o 10 mm širší než předchozí generace, ale také je o 9 mm nižší. Zároveň se o 25 mm natáhl prostor mezi nápravami, takže má novinka nejdelší rozvor ve své třídě (2865 mm). Litá kola můžete mít o rozměrech 18 až 20 palců. V našem případě šlo o aerodynamické 18palcové disky AMG se zimním obutím.

Mercedes-Benz je po stránce designu u modelů se spalovacími motory konzervativní. Od roku 2007, respektive generace W204, se ikonický hranatý design jen lehce vyhladil a od té doby prochází evolucí, během níž neztrácí nic ze své elegance. Však se podívejte na třídu C z roku 2014 - to auto prostě nestárne.

Mercedes-Benz třídy C je odvěký rival BMW řady 3 a Audi A4 . Již třetí dekádu spolu tyto prémiové sedany bojují o přízeň čerstvých manažerů a kolikrát se právě zde rozhoduje o tom, jestli budou mít po céčku éčko, po trojce pětku, nebo přejdou k jiné značce. Zástupce ze Stuttgartu má teď navrch, protože nedávno přišel v nové generaci. Čím ostatní potrápí a jak moc jim utekl, jsem zjišťoval s variantou C 220 d.

Dva litry a méně

Pod kapotou testovaného vozu je modifikovaný vznětový dvoulitrový motor OM 654 s přídavným označením M, který disponuje novou klikovou hřídelí, díky které se prodloužil zdvih pístů z 92,3 na 94,3 mm. Dostal také nové vstřikovače pracující s tlakem až 2700 barů a pomáhají mu dvě turbodmychadla. Výsledný výkon činí 147 kW (200 koní), což je o 3 kW více než v předchozím provedení.

Točivý moment posílil ze 400 na 440 N.m. Dále je tu integrovaný startér-generátor pracující se 48voltovou elektrickou sítí, který přidává dalších 15 kW (20 koní) a označuje se EQ Boost. Šestiválec už v rámci standardní nabídky u třídy C nekoupíte a úplným základem je benzinová patnáctistovka M264. Všechny dostupné motory se párují s 9stupňovou automatickou převodovkou G-Tronic.

K neutahání

Motor se nedá popsat jinak než jako excelentní. Po nastartování je sice trochu hlučný, ale zvuk samotný je skvělý a vůbec se v tomto směru nepodobá konkurentům. Je takový majestátní a místo pověstného: „Karle, Karle, Karle,“ je jakoby přikrytý dekou. Po zahřátí působí stejně měkce i za jízdy, jen ve vyšších otáčkách už svou zvukovou jedinečnost ztrácí.

Do zhruba 150 km/h má konzistentní zátah s příjemným mačkáním do sedadla. Navíc je to diesel, takže nemusíte vůbec stát na plynu. Stačí pravou nohu lehce ponořit a auto samo pozná, že potřebujete dynamiku. Vybalí na vás tak to nejlepší z točivého momentu mezi dvěma a třemi tisíci otáčkami doprovázené sametovým řazením bez cukání.

Akcelerace na stovku za 7,3 sekundy a maximální rychlost 245 km/h nejsou nijak výjimečné hodnoty, ale o nich naftové C není a vlastně ani nikdy nebylo. Kdo bude chtít zajímavější dynamiku a nadvládu v levém pruhu na dálnici, pořád má k dispozici silnější dvoulitr C 300 d o výkonu 190 kW. C 200 d je auto naladěné tak akorát. Důstojný, pružný, ale neambiciózní pohon.

Mild-hybridní systém nevyžaduje dobíjení, energii získává z brzdění a umí vypnout motor ještě před zastavením či pomoct s dynamikou. Systém zhasínání motoru si však můžete vypnout tlačítkem. Pokud ale budete na plyn něžní, obtěžovat vás nebude. Stalo se mi však párkrát, že jsem se chtěl rozjet zrovna když se motor vypnul, takže auto po pobídnutí plynu zazmatkovalo a trochu cuklo.

Nejsilnější stránkou motoru je však spotřeba. Nebyl problém jezdit dlouhodobě pod šest litrů nafty i v těchto podmínkách. Při běžných přesunech s menším podílem města se pak snadno dostanete i pod pět litrů. V takovém případě vám nádrž vydrží hodně přes tisíc kilometrů. Nutno ovšem podotknout, že naftové motory Audi A4 jsou na tom stejně.

Na devátý rychlostní stupeň točí motor při 120 km/h 1500 otáček, při 130 km/h 1600 otáček a při 140 km/h 1750 otáček za minutu. Hlučnosti se při běžných rychlostech bát nemusíte. Podvozek je také příkladně odhlučněný a hezky filtruje i odvalování zimních pneumatik. Jak již bylo řečeno, jediným rušivým elementem může být motor ve vysokých otáčkách. Převodovka ho tam ale málokdy pustí.

Par excellence

Vpředu je lichoběžníková náprava, vzadu víceprvková. Odpružení má třída C celkem čtyři druhy. Vedle základního vám dodá i adaptivní či sportovní tlumiče a pro varianty s plug-in hybridním pohonem je vzadu standardem vzduchové odpružení. K námi testované linii AMG se automaticky váže sportovní podvozek.

Třída C je aktuálně také velmi zajímavá možností natáčení kol zadní nápravy, které známe z vozů vyšších tříd. Natočení zadních kol probíhá pouze v rozmezí 2,5 stupně, protože více vzhledem k rozměrům a rozvoru není potřeba. Mercedes-Benz třídy C totiž i přes větší větší rozměry působí stále jako kompaktní auto, takže není třeba mu v tomto směru nijak výrazně pomáhat.

Osobně si nepamatuji, kdy mi práce tlumičů ve voze střední třídy takhle vyhovovala a prvotní strach z uskákané jízdy tak vůbec nebyl na místě. Byl to přesně ten perfektní střed, kdy víte o každém strupu na silnici, ale obešlo se to bez nepříjemných rázů do kabiny. Informace o dění pod koly tak byly časté, ale vůbec ne rušivé.

Pokud jde o natáčecí zadní nápravu, tak její práci ucítíte hlavně ve vyšších rychlostech, kdy se kola přední a zadní nápravy natáčejí ve stejném směru a vůz je stabilnější, nebo při pomalém motání na parkovišti, kdy se kola natáčejí proti sobě a zmenšují tak průměr otáčení. Je cítit také v hodně utažených zatáčkách při sportovní jízdě, třeba když vás trochu popostrčí do oblouku. Společně s pohonem zadních kol pak budete muset v těchto podmínkách téměř vždy sáhnout po lehkém kontra na výjezdech.

Děje se to i přes zapnutou stabilizaci, kterou lze navíc omezit a užít si přetáčivé smyky trochu víc. Jen je třeba mít na paměti, že na to C 220 d moc není. Mnohem lépe se cítí při svižnějším tempu, protože je takové příjemně rozměklé, ale nikoliv ultimativně sportovní, i když má na sobě pár nápisů AMG.

Přední kola reagují na pohyby volantu přesně již od středové polohy a předek se stáčí ochotně. Jediný problém u jízdy vidím v brzdách. Linie AMG má sice větší kotouče, ale kvůli mild-hybridní síti není dávkování konzistentní. Ani po skoro týdnu jezdění jsem nepoznal přechod mezí rekuperací a samotnými brzdami.

Cena

Mercedes-Benz třídy C startuje na částce 1.061.170 Kč. Pokud budete chtít testovanou motorizaci, připravte si nejméně 1.217.260 Kč. Audi A4 s motorem 40 TDI o výkonu 150 kW vyjde na 1.166.900 Kč a BMW 320d vás vyjde minimálně na 1.116.700 Kč. Základní pořizovací cenou je tedy Mercedes-Benz o trochu dražší.

Všechny tři vozy lze ve spojení s naftovým dvoulitrem vybavit sportovní linií a u všech se takový paket pohybuje okolo sta tisíc korun. Testované auto vybavené hromadou příplatků vyšlo na 1.543.090 Kč. Ani jeden z konkurentů nemá problém se na tuto cenu s příplatky dostat.