Radosti Nízká spotřeba a dlouhý dojezd Dostatečná dynamika Komfortní podvozek Pohon 4x4 ve standardu Starosti Mild-hybrid by mohl být uhlazenější Interiér je těžké udržet v čistotě Přemíra dotykového ovládání 9 /10

Také Mercedes-Benz třídy C je dostupný ve verzi pro nezpevněné cesty, která se interně označuje All-Terrain. Zvýšené kombi je vyslané do světa do boje proti Audi A4 allroad a Volvu V60 Cross Country. Automobilka šla do této verze céčka po úspěchu třídy E All-Terrain z roku 2017. Co všechno za své peníze získáte a jaké jsou rozdíly po stránce jízdy oproti základnímu sedanu jsme zjišťovali ve verzi C 220 d 4Matic.

Upekli lesní pejsek a horská kočička

Všechny tyto moderní nazvedané kombíky jsou již tradičně uvařené podle receptu prvního Subaru Outback (1994) nebo stejně ikonického Volva XC70 (1997). Mezi hlavní ingredience patří silné motory, pohon všech kol, ochranné oplastování a vyšší světlá výška. All-Terrain vše do puntíku splňuje a navrch přidává punc elegance své značky.

All-Terrain se prozradí na první pohled vyšší světlou výškou a nepatrně rozšířenými podběhy s šedými ochrannými plasty. Šířka vozu tak narostla na 1841 mm a výška na 1494 mm. Standardem jsou pneumatiky 225/55 R17, v našem případě šlo ale o větší kola s pneumatikami Goodyear Eagle v rozměrech 245/45 R18. All-Terrain vychází z výbavy Avantgarde, takže má mimo jiné ozdobné lišty bočních oken, ale hlavně podélné střešní nosiče z leštěného hliníku, které jakožto majitelé All-Terrainu určitě budete potřebovat.

Zájemci si mohou vybrat mezi třemi barevnými koncepty interiéru. My měli syntetickou kůži Artico v hnědé siena v kombinaci s černou. Standardem je také chromovaná lišta zdobící přístrojovou desku a stříbrné obložení, jež se interně označuje jako matný diamantový vzor. No a protože je to Mercedes-Benz, měli jsme připlaceno také za dřevěný dekor z jasanu. Displej před řidičem existuje ve dvou variantách, ale čeští zákazníci mají ve standardu tu větší, s 12,3palcovou obrazovkou.

O pobytu na palubě nové třídy C jsme si toho řekli dost už minule, takže bych vás na základy odkázal na předchozí test. Tady to není o moc jiné. I nadále máte jednu z nejlepších hlasových asistentek na trhu a vynikající funkce, jako je promítání semaforů před vámi na displej infotainmentu, což se hodí v případě, že stojíte moc blízko či na ně nevidíte kvůli slunečnímu svitu. Opět se ale bohužel potvrdilo, že dotykové ovládání na volantu není moc přesné.

V této specifikaci pak snad ani není možné udržet přední část interiéru v čistotě. Je krásný a luxusní, o tom žádná, ale i když jste sebeopatrnější, tak na vás po pár dnech používání vykouknou na světle otisky prstů a všemožné šmouhy. Opravdu hodně snadno se to tady patlá. A v autě, kde vás rozčiluje každý upadlý drobek, to chce vozit hadřík na utírání nábytku a displejů v přihrádce spolujezdce a alespoň jednou za dva dny si interiér „přejet“.

Za elektricky ovládanými pátými dveřmi na vás čeká v 490 litrů prostoru, po sklopení druhé řady sedadel pak 1510 litrů. Podlaha je rovná a po stranách jsou prohlubně se síťkami pro odkládání drobností. Audi A4 allroad má zavazadlový prostor o nepatrných 5 litrů větší, Volvo V60 Cross Country pak nabídne 529 litrů.