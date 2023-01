Mercedes-Benz buduje vlastní nabíjecí síť. Zajistí prioritu přístupu a maximální rychlost dobíjení

Ve snaze podpořit zájem o elektromobily buduje Mercedes-Benz vlastní nabíjecí síť. Dostane se i do Evropy.

Když chcete prezentovat velké plány související s elektromobilitou, není lepší místo než veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Zvláště, když začátek projektu směřuje do Severní Ameriky. Ale nebojte, dočká se také Evropa.

V letošním roce startuje Mercedes-Benz realizaci záměru vybudovat globální síť nabíjecích center, podobně jako má v současné době Tesla. Hotovo by mělo být ke konci desetiletí, kdy značka plánuje na vybraných trzích prodávat výhradně elektrické modely. Evropa se může na příchod nové služby náležitě připravit, jelikož bude znát podobu z USA a Kanady, kde výstavba začne.

Do roku 2027 by mělo vzniknout prvních 400 center. Kapacita se má pohybovat mezi 4 až 12 body, přičemž celková kapacita sítě počítá s 2500 stanicemi o výkonu až 350 kW. Pro maximální pohodlí rozšíří funkce navigace rozhraní „Mercedes-Benz Electric Intelligence“. To nejen že navrhne dálkovou trasu s optimálními zastávkami pro nabíjení, ale automaticky na vybraném místě rezervuje přípojku pro daný čas. Majitelé vozů Mercedes-Benz budou mít vždy přednost a díky chytrému řízení nabíjení nebude stanice zbytečně marnit jejich časem.

S tím souvisí i automatická komunikace mezi vozem a nabíječkou prostřednictvím nabíjecího kabelu. Klientům bude dostupná v rámci balíčku Mercedes me Charge z nabídky Mercedes me connect. Obdobnou vymoženost už známe například z domácího Enyaqu, kde je dostupná po poslední velké aktualizaci softwaru.

Kde to lokalita umožní, budou centra chráněna před povětrnostními vlivy, vybavena toaletami a možností rychlého občerstvení. Bezpečnost zajistí kamerový systém a dostatek prostoru kolem stanic. V souladu se snahou chránit čistotu ovzduší využije Mercedes-Benz hlavně „zelenou energii“ získanou od certifikovaných dodavatelů. Rozsah projektu je obrovský, proto se automobilka spojila se společnostmi MN8 Energy, provozovatelem solárních elektráren a poskytovatelem energetických úložišť v USA, a ChargePoint, odborníkem na nabíjecí sítě.