Mercedes-AMG SL oficiálně: Sportovní plachetnice na kolech jede až 315 km/h

Dlouhé čekání je u konce a Mercedes-AMG již oficiálně zvedá oponu nad novou generací tradičního otevřeného modelu SL, který tentokrát přichází rovnou pod křídly sportovní divize AMG. Za 67 let dlouhou historii jde teprve o sedmé provedení tohoto vozu. Ta poslední se představila v lednu roku 2012 a nástupce tak přichází po téměř deseti letech.

Myšlenkou původního SL bylo převést závodní auto na silnice. Od dob první generace, také s označením Gullwing, se model vyprofiloval v luxusní kabriolet pro milionáře, který přináší to nejlepší ze světa luxusních aut a kombinuje to s potentními motory. Ikonických bylo hned několik generací. Jak původní Gullwing, následující Pagoda či legendární žehlička.

V roce 1999 zvolili motorističtí novináři model SL sportovním autem století. Je nám tak všem jasné, že to novinka nebude mít jednoduché. Platforma je dle automobilky zcela nově vyvinutá za dveřmi továrny AMG. Ačkoliv se to pak na pohled může zdát, tak vůz nesdílí karosářské komponenty s žádným jiným modelem a nic nemá společného ani s předchůdcem.

Základem modelu je hliníková konstrukce a samotný skelet vozu váží pouze 270 kilogramů. Torzní tuhost se oproti předchůdci zvýšila o 18 procent. Vedle hliníku se ve voze použilo třeba magnézium a ocel, ze které je například rám čelního okna. Vůz měří 4705 mm na délku a rozvor náprav činí 2700 mm. Designéři se drželi klasických proporcí, tedy dlouhé kapoty, krátkých převisů a mohutné zadní částí.

Maska vozu odkazuje na původní 300 SL z roku 1952 počtem lamel. Nicméně ten jich měl patnáct a nové SL jich má čtrnáct, protože patnáctá musela ustoupit velké třícípé hvězdě. To je ale spíš detail pro znalce. Důležitější je, že v přední části vozu je nový prvek funkční aerodynamiky s názvem Airpanel, dvojice aktivních lamel. Po většinu času jsou však zavřené, otevírají se pouze při potřebě chlazení určitých komponentů.

Dalším prvkem funkční aerodynamiky je vysouvací zadní křídlo, které běžně splývá se zadní částí vozu. Vysouvá se od rychlosti 80 km/h a má pět různých poloh. Pokud je vám i tohle málo, můžete si připlatit karbonový profil umístěný pod motorem. V jízdních režimech AMG se od rychlosti 80 km/h spustí o 40 mm níže a vytváří pod autem takzvaný Venturiho efekt.

Nové SL je posunuté více ke sportovnosti, což je zdůrazněno několika věcmi. Tou první a hned rozpoznatelnou je přechod ke třívrstvé plátěné střeše místo plechové. To ušetřilo 21 kilogramů a navíc níže posunulo těžiště. Střechu lze stáhnout i za jízdy do rychlosti 60 km/h a celé představení proběhne za 15 sekund.

Obavy o poddimenzovaných agregátech mít nemusíte. Mercedes-AMG SL debutuje s osmiválcem o objemu 4,0 litru a dvěma turbodmychadly. Základní varianta SL 55 disponuje výkonem 350 kW (476 koní) a 700 N.m točivého momentu. Silnější varianta SL 63 nabídne 430 kW (585 koní) a 800 N.m točivého momentu. Silnější varianta rozpohybuje vůz z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy a dosáhne s ním maximální rychlosti 315 km/h.

Motor V8 není zcela shodný s ostatními motory v jiných silných vozech AMG. Má novou olejovou vanu, přemístěné mezichladiče a aktivní odvětrávání klikové skříně. Výfukové potrubí bylo rozšířeno a varianta SL 63 má i upravený software. Pokud si říkáte, proč nemá nové SL žádné hybridní motorizace, tak je to tím, že ještě nejsou hotové.

O přenos síly na kola se stará devítistupňová automatická převodovka AMG Speedshift MCT 9G. No a když už jsme u pohonu, tak Mercedes-AMG SL má poprvé v historii pohon všech kol, konkrétně 4Matic+. Vpředu i vzadu má nové SL víceprvkové zavěšení a novinkou jsou hydraulické stabilizátory.

No a aby těch poprvé nebylo pro SL málo, je tu ještě natáčení zadní nápravy. Do rychlosti 100 km/h se natáčí oproti předním kolům v opačném směru a nad 100 km/h do stejného směru. Pro osmiválcové motorizace je pak standardem tříkomorové vzduchové odpružení. No a na závěr je dobré připomenout, že se vrátila konfigurace interiéru 2+2.

O dostupnosti modelu na českém trhu vás budeme informovat. Nový Mercedes-AMG SL začal na čistém kusu papíru. Vznikl produkt plný odkazů na minulost s osmiválcem, velmi pěkným designem a interiérem s tím nejlepším, co v automobilce umí. Jste spokojení?