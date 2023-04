Mercedes-AMG One má další rekord. Tentokrát v Chrámu rychlosti, další rekord je jen otázkou času

Mít auto s technikou monopostu F1 na značkách, tak kdo z nás by se upřímně nebavil objížděním slavných okruhů a drcením časů jiných produkčních aut.

Před automobilkou Mercedes-Benz, respektive divizí AMG, se sluší smeknout klobouk za projekt AMG One. Aktuálně nejezdí po silnicích vůz, který by byl blíže monopostu F1. Jeho motor je s tím závodním příbuzný, navíc doplněný o tři elektromotory, a zároveň splňuje emise do běžného provozu a ještě má být relativně spolehlivý, takže zákazníci nebudou potřebovat třeba dva motory na rok. Je tak zcela přirozené, že se AMG s vozem prsí kde to jen jde.

Třeba v loňském roce se konečně odehrálo dlouho očekávané měřené kolo na Severní smyčce okruhu Nürburgring, kde vůz zajel čas 6:35.183, což je absolutní rekord mezi produkčními vozy a byla tak poražena i obávaná 911 GT2 RS od Manthey Racing. Bylo tak jen otázkou času, kdy AMG roztáhne křídla i na jiném okruhu. A to se právě stalo, na jednom z nejstarších a nejváženějších závodních míst na světě.

Okruh v Monze, kterému se přezdívá Chrám rychlosti, zajel tento vůz za 1:43.9. Přirozeně se stává nejrychlejším produkčním vozem na tomto místě, však sportovní sériové vozy se tu pohybují s časem okolo dvou minut. Abyste ale lépe pochopili, jak obrovský to byl kalup, tak se hodí připomenout, že kvalifikační časy závodů GT3 se na Monze pohybují okolo 1:46 až 1:48. Takže ano, AMG One je rychlejší než závodní GéTéčka.

To je docela dobré na šestnáctistovku, ne? Za volantem při rekordní jízdě seděl stejně jako při rekordu na Nürburgringu ambasador značky Maro Engel a při jízdě byly použity pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO. Nyní je jen otázkou času, kdy a kam si AMG dojede pro další rekord. Další na ráně by mohly být třeba Laguna Seca či Spa. Na Monze bylo AMG již v půlce února, kdy bylo zachyceno společně s týmovými závoďáky GT2 a GT3.

Na video z jízdy zatím čekáme.