Mercedes-AMG letos slaví 55 let. V rámci oslav uvádí model AMG GLE pro milovníky černé barvy

Také větší SUV německé automobilky dostává výroční edici. Verzi Edition 55 si už můžete objednávat.

Letošní rok není významný jen pro divizi BMW M, ale také pro Mercedes-AMG. Zatímco totiž v Mnichově se slaví 50 let, Affalterbach je ještě o pět let starší. V rámci lehkých oslav tohoto výročí přináší automobilka novou edici pro své SUV GLE. Verze Edition 55 se týká modelové řady AMG GLE ve specifikacích 55, 63 a 63 S. To samé platí i pro karosářskou variantu GLE Coupé, celkem tedy šest aut.

Pro vozy tato edice neznamená nic extra speciálního, mají navíc třeba retro polep s logem na bocích karoserie a barvy laku karoserie Obsidian Black nebo Diamond White Bright. Vozy jsou také vybaveny paketem AMG Night, který některé detaily karoserie pokryje leskle černou barvou. Až na světla je tak jen málo věcí na voze v kontrastu. Černě lakované jsou také koncovky výfuků a okna jsou z větší části zatmavena.

Kola jsou vždy 22palcová kovaná v matně šedé barvě. Interiér je zase kombinací černé a červené barvy. Standardem pro 63 S a volitelnou výbavou pro 53 a 63 je čalounění kůží Nappa. Uvnitř najdete také pár odznaků AMG a na koberečkách pod sedadly je logo Edition 55. Automobilka na tuto edici již přijímá objednávky, a to do konce letošního roku. Ceny se pohybují od 5950 eur (146.872 Kč) do 13.090 eur (323.120 Kč), záleží na verzi.

Galerie doplněna o standardní Mercedes-Benz GLE a GLE kupé.