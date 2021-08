Mercedes-AMG láká na plug-in hybrid GT 63. Nabídne 800 koní, ukáže ho 1. září

S příchodem vrcholně silné, plug-in hybridní verze čtyřdveřového AMG GT si Mercedes dává na čas. Ostatně první upoutávky na takzvané „GT 73e“ se objevily už v roce 2019. Teď už je nicméně automobilka u cíle, jelikož vypouští do světa další upoutávku odhalující příď vozu a rovněž potvrzuje, že oficiální premiéry se model dočká již 1. září.

Mercedes Citan oficiálně: Bratranec Renaultu Kangoo sází hlavně na komfort

Označení nejsilnější varianty čtyřdveřového „kupé“ je nakonec stále nejasné. Nedávno se objevily informace, že novinka přijede s dodatkem GT 63 E-Performance. Ostatně do nové řady E-Performance má Mercedes-AMG uvádět právě výkonné elektrifikované modely, a to včetně hyperporsportu One nebo nové generace C 63 s plug-in hybridním čtyřválcem.

Pod kapotou novinky bude známý čtyřlitrový twin-turbo V8, avšak ve spojení s elektromotorem umístěným na zadní nápravě. Součástí jednotky vzadu bude i dvourychlostní převodovka, samosvorný diferenciál a malá baterie o kapacitě 6,1 kWh.

Mercedes odchází z Formule E. Více se zaměří na F1 a vývoj elektromobilů

Čekat máme systémový výkon okolo 800 koní (588 kW) a točivý moment asi 1000 N.m. Mercedes-AMG už také potvrdil, že novinka zvládne akceleraci z nuly na 100 km/h pod 3 sekundy. V modelové hierarchii tak překoná i zatím nejsilnější AMG GT 63 S (639 k/470 kW) s časem 3,1 sekundy. Na auto, které s extra technikou ve formě baterie a elektromotru přesáhne hmotnost 2 tuny, tedy opravdu působivé.

Po on-line premiéře 1. září předvede Mercedes plug-in hybridní čtyřdveřové kupé AMG GT také o pár dní později na veletrhu IAA v Mnichově (6. až 12. září 2021).