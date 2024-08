Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y je závoďák utržený z řetězu. Kašle na pravidla, cena jen poroste

Dne 22. července 1894 se jely první oficiální automobilové závody – jízda Paříž-Rouen, na niž zvítězil vůz s licenčním motorem Daimler. Do této chvíle počítá značka Mercedes-Benz svou účast v motorsportu, kterou slaví limitovanou edicí závoďáku Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y. Tu ukázala světu na automobilové přehlídce v Pebble Beach. V tomto speciálu se snoubí odkaz na legendární soutěžní vozy s trojcípou hvězdou z 50. let s nejmodernější technikou – jde o nejvýkonnější auto kategorie GT3, které kdy vzniklo v Affalterbachu. Ale je to skutečné GT3? Ano i ne.

Speciál vychází ze závodního modelu GT3, ale bez povinných homologačních prvků – například restriktoru sání nebo limitů ohledně výfuku. Proto bylo možné optimalizovat atmosferický osmiválec AMG o objemu 6,3 litru (uvádí Mercedes, klasická jednotka M156 označovaná 6.3 měla „jen“ 6208 cm3) na výkon 500 kW, což je 680 koní. Maximem točivého momentu je pak 730 Nm.

Oproti základnímu GT3 se také podařilo vyladit aerodynamiku skrze nově navržené přítlačné prvky předního nárazníku, lízátko, výdechy blatníků, prahů, zakrytování podvozku nebo upravený difuzor. Rozložení přítlaku dále zlepšilo zvětšené zadní křídlo, které je možné po vzoru formule 1 a systému DRS ovládat tlačítkem na volantu pro větší efektivitu nebo naopak menší aerodynamický odpor. Oproti klasickému Mercedesu-AMG GT3 tak má speciál 130Y o patnáct procent větší přítlak.

Zatímco funkční prvky jsou skrz naskrz moderní, design vnějšku se odvolává na slavné staré závoďáky Mercedesu. Hlavní inspirací bylo 300 SL W194 z roku 1952 – stříbrným lakem, modrými prvky na předních blatnících, 18palcovými koly z hořčíkové slitiny s karbonovými prvky. Vnitřek pak vychází z Mercedesu 300 SLR z roku 1955 – nechybí zde kárované sedačky, hnědá kůže a závodní volant s prvky z ořechového dřeva. Moderní dobu uvnitř zastupuje přístrojový štít Bosch DDU 10 se zvětšenou obrazovkou a vysokým rozlišením.

Vůz vznikne v 13 exemplářích, každý majitel k němu dostane na míru šitou závodní kombinézu, rukavice, nehořlavé spodní prádlo a boty od značky Puma, dále helmu Bell dle vlastního designu, tašku na závodního vybavení a model svého auta v měřítku 1:8. Cena bez daně je stanovena na 1.030.000 eur, ale než začnete sahat po šekové knížce – je pravděpodobné, že všechny kusy již mají svého majitele.