Mercedes-AMG EQS 53 prošel zkrášlovací kůrou u firmy Brabus. Díky speciálním kolům má větší dojezd

I tuneři přicházejí na chuť elektrickým autům. Tento kousek od AMG je už tak dost rychlý, ladila se tedy estetika a aerodynamika.

Zkušení úpravci Brabus si vzali do parády elektrický liftback od AMG ve verzi 53 4Matic+ Dynamic Plus, tedy s dvěma elektromotory o celkovém výkonu 560 kW (761 k) a s točivým momentem až 1020 N.m. Auto které na 100 km/h zrychlí za 3,4 sekundy (pokud je baterie nabitá alespoň na 80 procent) evidentně není zapotřebí ladit po stránce síly – nedělá to prakticky nikdo – tak se němečtí experti zaměřili na důkladnou proměnu vnitřku i vnějšku. Výsledek je skutečně povedený.

Karoserii vylepšili sadou doplňků z karbonu. Máme zde lízátko, přední rámečky, prahy, difuzor i prostorově zajímavé křídlo na pátých dveřích. Nechybí zde specifická čelní maska s písmenem B a znáčky napříč celou kapotáží. Velkou parádu dělají 22“ kovaná kola Brabus Monoblock Z „Platinum Edition,“ která ve spolupráci s přídavnými aerodynamickými prvky snižují součinitel odporu vzduchu o 7,2 procenta v rychlostech mezi 100 a 140 km/h. Teoreticky tak zvyšují dojezd až o sedm procent.

Uvnitř se majitelé mohou těšit na čalounění z eko a veganské kůže s luxusním prošíváním, extra pohodlné hlavové opěrky, kožený potah horní i spodní části palubní desky i stropnici z Alcantary. Sloupky jsou vyvedeny v materiálu Dinamica, stejně jako sluneční clony. Nechybí zde velurové koberečky na podlaze kabiny i v kufru, pedály mají karbonový dekor a při nastupování se rozzáří podsvícené prahy. Cena vozu, který vidíte na fotografiích, činí tučných sedm milionů korun.