Mercedes-AMG EQE oficiálně: Má točivý moment 1000 N.m a stovku pokoří za 3,3 sekundy

Mercedes-AMG EQE spojuje výkonnou pohonnou soustavu s benefity reprezentativního sedanu. S příplatkovými pakety si můžete složit stroj pro víkendové jízdy na okruhu pod dohledem instruktora.

Spolu s rozvojem rodiny Mercedes-Benz EQ zaměřuje svou pozornost na elektromobily také značka AMG. Dnes krátce po půlnoci měl premiéru Mercedes-AMG EQE ve verzích 43 4MATIC a 53 4MATIC+. Novinka využívá platformu pro elektromobily vybavenou dvojicí elektromotorů pro pohon všech kol. Základní verze 43 4MATIC disponuje výkonem 350 kW, zatímco silnější EQE 53 4MATIC dosáhla na avizovaných 505 kW s 858 N.m.

Pokud je vůz vybaven paketem AMG DYNAMIC PLUS a řidič nastaví plné využití síly vozu, dostane se na točivý moment 1000 N.m. Projev a celkové odladění pohonné soustavy včetně podvozku lze přizpůsobit pomocí pěti režimů. Vysoké výkony modelů AMG vždy doprovázel úchvatný zvuk motoru. V případě elektromobilu se zvuk line z reproduktorů a řidič si může zvolit i různé varianty.

Podvozek vychází z podobného základu jako má limuzína EQS nebo čtyřdveřové AMG GT. Adaptivní tlumiče neustále mění své nastavení podle dat o akceleraci a poloze kol (vůz je vybaven systémem natáčení všech čtyř kol). V závislosti na rychlosti také mění celkovou světlou výšku vozu, která je ve srovnání se sériovým modelem o 15 mm menší. Nápravy jsou osazeny výkonným brzdovým systémem, který se vpředu skládá z disků o průměru 415 mm, do nichž se zakusují šestipístkové třmeny. Kotouče na zadní nápravě mají průměr 378 mm a jednopístkové třmeny. Pokud vůz vybavíte 21palcovými koly, můžete na přední nápravu zvolit příplatkový set s průměrem 440 mm.

V obou verzích najdeme bateriový set složený ze 360 článků s kapacitou 90,6 kWh. U verze 53 4MATIC+ byl systém dodatečně vyladěn, aby zvládal větší zátěž. Pro zdolávání delších vzdáleností je baterii možné nabíjet výkonem až 170 kW. V praxi to znamená dočerpání dostatku energie pro zdolání dalších 180 kilometrů během 15 minut. Díky palubní nabíječce můžete nabíjet doma výkonem 11 až 22 kWh (posílená nabíječka je na přání). Pokud nabíjecí bod nastavíte do navigace, vůz nastaví optimální teplotu systému už během jízdy. Při ní je stále aktivní systém rekuperace, který je schopen vyvinout výkon až 260 kW. Vydaný certifikát k bateriím dokládá životnost 10 let nebo nájezd 250.000 kilometrů.

Příplatkový balíček AMG DYNAMIC PLUS, který je dostupný pouze pro EQE 53 4MATIC+, umožňuje vozu po zapnutí řízeného startu akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy a dosáhnout navýšené maximální rychlosti 240 km/h. Pokud se rozhodnete vydat na okruh, jistě využijete virtuálního závodního asistenta, který během jízdy porovnává více než 80 různých údajů. Následně si můžete vše zobrazit v kontextu s jednotlivými koly a sektory okruhu.

Zvenčí verzi AMG poznáte podle černé masky chladiče s vertikálním žebrováním a plaketkou. Přední nárazník opticky rozšiřuje černé lemování kolem bočních otvorů pro přívod vzduchu. Stejné kontrastní provedení mají taky prahy a zadní difuzor. Obtékající vzduch usměrňují speciálně navržená kola a větší spoiler na zádi.

V interiéru si můžete vybrat ze dvou kožených provedení, přičemž příplatková sada přináší specifickou grafiku AMG. Ve velké míře je zde použito také mikrovlákno doplněné červeným prošíváním. Volant je vždy potažen kůží nappa a doplňují jej hliníková pádla pro nastavení úrovně rekuperace. Za příplatek můžete mít digitální palubní desku MBUX Hyperscreen. U automobilů směřujících do Evropy a Číny bude moci spolujezdec za jízdy sledovat filmy nebo brouzdat na internetu.