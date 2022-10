Mercedes-Benz EQE SUV dorazil i v ostrých verzích. Vrchol má skoro 700 koní a závodního kouče

Mercedes-Benz EQE SUV ukázal rovnou i ostrou verzi od AMG. Komfort kombinuje s vyžitím na okruhu.

Současně s představením nového elektrického SUV EQE automobilka rovněž odhalila detailní informace o výkonných derivátech 43 4MATIC a 53 4MATIC+ z dílny AMG. Dorazí sice o něco později, ale rozhodně je na co se těšit.

Příslušnost k rodině Mercedes-AMG je patrná na první pohled díky specifické masce chladiče s vertikálními lištami v chromovaném provedení. Divize z Affalterbachu nově nahradila třícípou hvězdu vlastní plaketou na kapotě. Karoserie se dále odlišuje kontrastním provedením detailů v leskle černém laku, které jsou vidět zejména na specifických náraznících. Ty navíc pasivně usměrňují proudění vzduchu kolem vozu. Paket AMG Night EQE SUV obohatí detaily v černém laku a tmavém chromu. Po odemknutí vozu vás přivítá pro AMG specifická projekce digitálních světlometů.

Duch AMG je znát i v interiéru nesoucím na několika místech jeho podpis. Najdeme ho například na anatomických sedadlech čalouněných kůží a mikrovláknem s červeným prošíváním. Stejnou kombinaci lze použít pro středové části výplní dveří i přístrojovou desku. Multifunkční volant může být vyhřívaný a skrze dotyková tlačítka řidič ovládá základní funkce infotainmentu, aniž by z něj sundal ruce.

Volitelná palubní deska Hyperscreen nabízí spolujezdci zvláštní obrazovku pro přehrávání filmů, brouzdání na internetu nebo psaní zpráv. Díky platformě ZYNC má posádka prakticky neomezený přístup ke streamovacím službám. Obsah displeje je z pohledu řidiče skrytý, aby jej nerozptyloval, ale požitek z prostorového audioformátu Dolby Atmos mu upřen není. Přesto ho zřejmě bude více zajímat tlačítko rychlého přístupu k jízdním režimům na středovém panelu.

Podle zvoleného módu se změní nastavení celého vozu včetně akustického projevu. Výrobce zabudoval do vozu několik sad zvuků od cvakání kontrolek, přes „nastartování motoru“, až po různé zvuky měnící se spolu s dynamikou jízdy.

Výsadou modelů AMG je dynamické svezení. K pohonu slouží dvojice elektromotorů, kdy zadní s šestifázovou konstrukcí má vždy „větší kalibr“. Jedná se o trvale buzené synchronní motory z dílny AMG. Mají upravené vinutí, optimalizované lamely a snášejí vyšší proudy i otáčky pro maximální výkon. Zajímavostí je propracovaný systém chlazení vodní tryskou v hřídeli rotoru. Mezi další chladicí prvky patří speciální žebra na statoru a jehlovitá struktura čepů na měniči z keramiky. Výměník tepla udržuje za chladného i parného dne optimální teplotu převodového oleje.

Verze 43 4MATIC je laděná na 350 kW (476 koní), zatímco vrcholná 53 4MATIC+ přinese 505 kW (687 koní). S volitelným paketem AMG DYNAMIC PLUS s funkcí Boost se točivý moment pohybuje od 858 do 1000 Nm. Paket AMG DYNAMIC PLUS u vrcholné verze navýší maximální rychlost na 240 km/h.

Oba vozy jsou vybavené 90,6kWh akumulátorem, jehož management řízení je neustále aktualizován. Nabíjet je možné výkonem až 170 kW, takže energii na dalších 170 km získáte během 15 minut. Na baterii je poskytován certifikát v rozsahu 10 let nebo ujetí 250.000 km.

Variabilní pohon všech kol monitoruje točivý moment 160krát za sekundu a dle potřeby ho upravuje. Podvozek je standardně vybaven adaptivním vzduchovým odpružením s aktivními stabilizátory. V tlumičích je dvojice na sobě nezávislých ventilů. Jeden řídí fázi odskoku a druhý fázi komprese při stlačení kola. Ve sportovních režimech klesne vůz o 15 mm. K dalšímu přiblížení k vozovce dojde při překročení 120 km/h. Po zpomalení na 80 km/h se karoserie opět zvedne.

Stabilitu umocňuje systém řízení všech kol (zadní se natočí až o 9 stupňů). V podstatě se jedná o stejný základ jako má AMG EQS a čtyřdveřové kupé AMG GT. Pro ostré EQE SUV byly speciálně přizpůsobeny pláště Michelin Pilot Sport EV MO1 o průměrech 21 a 22 palců. Mezi paprsky kol prosvítají kotouče o rozměrech 415 x 33 mm se šestipístkovými třmeny vpředu a 378 x 22 s jednolistovými třmeny vzadu. Kdo by měl zálusk na okruhy, pravděpodobně přezbrojí na keramickou sadu s většími kotouči vpředu (440x40 mm). V těchto podmínkách se bude jistě hodit „virtuální závodní inženýr“, který okruh rozdělí na sektory a ke každému poskytne detailní telematiku.

Mercedes-AMG EQE SUV: Základní technická data Motorizace EQE 43 4MATIC EQE 53 4MATIC+ Pohon Všechna kola Všechna kola Výkon celkový [kW] 250 460-505 (AMG DYNAMIC PLUS) Točivý moment [N.m] 858 950-1000 (AMG DYNAMIC PLUS) Maximální rychlost [km/h] 210 220-240 (AMG DYNAMIC PLUS) Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,3 3,5 (AMG DYNAMIC PLUS) Hmotnost brzd./nebrzd. přívěsu [kg] 1800/750 Výkon DC nabíjení [kW] 170 Výkon palubní nabíječky [kW] 11/22 (za příplatek) Komb. spotřeba [kWh/ km] 25,1-22 27,8-22,6 Kombinovaný dojezd [km] 431-488 375-470 Rozměry: délka × šířka × výška [mm] 4879x1931x1672 Rozvor [mm] 3030 Objem kufru [l] 520/1675