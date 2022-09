CLS rozjelo novodobou vlnu čtyřdveřových kupé, která nám tu zahájila novou kategorii luxusních aut. Je i po letech vzorným nositelem této myšlenky?

Radosti Solidní dynamika Skvělé jízdní vlastnosti Technologie na palubě Starosti Zbytečně tvrdý podvozek Chtělo by to lepší sedadla Vyšší spotřeba paliva 8 /10 Mercedes-Benz CLS si takřka ihned po představení v roce 2004 vysloužil přezdívku banán. Prostě tak vypadal. Nápad udělat kupé na základech třídy E, zakulatit zadní část a přidat zadní dveře se ale ukázal jako trefa do černého. Éra čtyřdveřových kupé s bezrámovými okny se naplno rozjela a podobně jako BMW X6 se ukázalo, že když máte styl, obhájíte si vyšší cenu i menší praktičnost. Tvůrcem designu je Michael Fink a jeho skvělý nápad jezdí po silnicích dodnes. Za 18 let na trhu se CLS objevilo několik konkurentů, jedním z hlavních je třeba Audi A7, a také si prošlo třemi generacemi a naučilo se trochu praktičnosti s karoserií shooting brake. Ten už ale v současné nabídce není. První generace bude bezpochyby klasikou, čtvrtá zatím oficiálně oznámena nebyla. Důvodem může být i to, že zatímco po představení šlo o hit, posledních pár let prodeje klesají. Je tak na čase se rozloučit? Banáne, vidím tě! Je to už osmnáct let a silueta tvaru banánu i po tolika letech zůstala. CLS je stále designově velmi zajímavé auto, a za mě velmi povedené. Samozřejmě se ale trochu změnit muselo, třeba vzhledem k bezpečnostním regulacím už není čumák auta tak nízko, jako tomu bylo dříve. Vlastně se dá říct, že siluetě první generace nyní více odpovídá elektrické EQE, ale i CLS tam to čaro pořád má. Nový Mercedes-Benz EQS SUV má české ceny! Přístrojovka za 220 tisíc není problém, 544 koní také ne Je nicméně škoda, že si CLS nezachovalo boční linku, která lámala světlo a doprovázela siluetu střechy pod hranou bočních oken. Linka se táhla od předního blatníku k zadnímu světlu, nyní už je jen zespodu na dveřích. CLS si můžete pořídit s šesti motory, nabídka pokrývá úsporné diesely i silnější benzinové motory s pohonem zadních či všech kol. CLS je nanejvýš mild-hybridní, nejde tedy připojit do zásuvky. Určitě vám neuniklo, že CLS prošlo během loňského jara faceliftem. Příliš se toho ale nezměnilo, všimnout si můžete třeba nového předního nárazníku nebo nových designů kol. Uvnitř je pak změna znatelnější, především díky novému volantu s dotykovými plochami a u AMG s šikovnými kulatými voliči pro důležité funkce. Můžete tak snadno získat přístup k vypnutí systému start/stop, parkovací kameře, manuálnímu režimu převodovky nebo klapkám výfuku a nesundat ruce z volantu. Druhý otočný volič slouží jízdním režimům. Pobyt na palubě byl příjemný, nicméně s výhradami. Interiér je tady skvěle spasovaný, nicméně v první generaci bylo vidět trochu více detailů. I tak mi přijde interiér CLS stále jedním z nejlepších v rámci nabídky značky. Třeba ty výdechy ventilace, co tak uspokojivě cvaknou, když je chcete otevřít či zavřít a také cvakání tlačítek na klimatizaci. To se dá poslouchat pořád. Nebo když zavřete přihrádku na telefon a středový tunel se zacelí, v našem případě vyvedený v pianově černé barvě. Ano, on se časem zapatlá, ale když je čistý, je prostě hezký. TEST Audi RS 7 Sportback Exclusive (441 kW): Když víte, že lepší už to být nemůže Nicméně mě tu trápily jemné prohřešky proti ergonomii. Kde jinde začít než u volantu se zmíněnými dotykovými tlačítky. I ty, Mercedesi, i ty… A pak je tu touchpad pro ovládání infotainmentu, se kterým nejste tak přesní. No a k samotnému displeji, respektive displejům, protože infotainment a digibudíky jsou spojené v jednom panelu: Mít mnoho funkcí v infotainmentu je samozřejmě super, ale tady je toho asi už moc. To máte revitalizační program, mnoho zobrazení přístrojového štítu, kinetiku sedadel, nastavení jízdního režimu Individual, displeje pro AMG Performance, mnoho nastavení ambientního osvětlení, telemetrii na okruh, desítky aplikací… Nakonec tak stejně budete asi nejradši za hlasovou asistentku, která, jak jsem již několikrát psal, je asi tou nejlepší, co se dnes v autech objevuje. Pokyny vyslovené směrem k autu nemusí být robotické, auto vám rozumí a spolupráce se systémem tak spíše připomíná dialog. Je mi zima, naviguj mě tam a tam, co si myslíš o BMW, atd… TEST Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion: Vzpomínka na sedmičkový Golf R s koncertem od Akrapoviče Pokud jde o ty tři písmenka v názvu tak zvenku je poznáte jednoduše. Vedle trochu jiných nárazníků vás okamžitě prozradí maska s vertikálním žebrováním zvaná Panamericana, kterou značka vrátila z minulosti jako signifikantní prvek svých AMG modelů. Uvnitř na vás čekají červené bezpečnostní pásy nebo volant potažený Alcantarou v oblasti úchopu. Sedadla jsou bohužel slabým článkem auta. Jsou spíše pro objemnější postavy a příliš nedrží. Samotný posaz za volantem by také mohl být lepší, vadil mi široký středový tunel, kvůli kterému jsem měl pravou nohu lehce vychýlenou. Pokud jde o prostor, vpředu si není na co stěžovat, ale vzadu přetrvává negativum v podobě menšího místa na hlavu. S místem na kolena ale není problém. Třetí generace je už také brána jako pětimístné auto. Zavazadlový prostor je velkoryse dlouhý, ale má úzký nakládací otvor a je mělký.

Osm už ne Na osm válců musíme už zapomenout, odstěhovaly se do verze GT a v CLS tak zůstaly pouze řadové šestiválce. Bylo také nutné se rozloučit s motorizací CLS 63 AMG, novým vrcholem je nyní 53, které máme v testu. V době uvedení šlo velký boom mezi vozy s označením AMG. 53 je totiž mild-hybrid, který začal právě v CLS a třídě E. Základem je řadový šestiválec M 256 o objemu 3,0 litru. Sám o sobě produkuje v 5500 otáčkách 320 kW (435 koní) a od 1800 otáček 520 N.m točivého momentu. 48voltový mild-hybrid je interně označovaný EQ Boost a je to startér-alternátor umístěný mezi motorem a převodovkou. Vozu tento systém pomáhá výkonem až 22 koní. CLS 53 tak umí rekuperovat, plachtit a zároveň zrychlit z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy. TEST Dodge Durango R/T 5.7 HEMI: Macatý a šťavnatý hamburger v zemi tofu Převodovka je 9stupňová AMG Speedshift. Stejně jako motor to má těžké, musí totiž zastávat dvě funkce a být vzhledem k označení AMG rychlá i jemná zároveň. To se tady povedlo, v komfortním režimu je pohotová, v případě řazení pádly pod volantem pak velmi rychlá, bez přílišných kopanců a prodlev. Navíc umožňuje zcela manuální režim. AMG CLS 53 disponuje pohonem všech kol 4Matic+ a jak je zvykem, posílá se všechna síla na zadní kola s tím, že přední se připojuje přes elektromechanickou spojku. Život s hybridním AMG Jestliže se po usednutí do křesla vozu s tímto označením usmíváte a čekáte po stisknutí startovacího tlačítka pověstnou AMG bouřku, tak to tady rozhodně nehrozí. Auto je klidné, tiché a na volnoběh nijak neburácí. Při běžném cestování je pak motor velmi civilní a plně koresponduje se sametovou převodovkou. Všimnete si ale celkem komunikativního řízení s ostřejším převodem a také podvozku. Budete vědět úplně o všem, co se pod koly děje. Bohužel až příliš. Standardně jezdí CLS z Affalterbachu na vzduchovém podvozku AMG Ride Control+ s adaptivní technologií a možná byste se až divili, jak nestoudně umí auto na nerovnostech bouchnout. Nejhorší jsou určitě ostré nerovnosti, které jsou v kabině nepříjemné. Na českých silnicích se jim mnohdy nevyhnete, takže určitě nastanou situace, že zatnete zuby. Po stránce hlučnosti od podvozku by to také mohlo být lepší, nicméně tak špatné to není. TEST Ford Focus ST X (206 kW): Pořád dokonalý hot-hatch pro rošťáky? Jsou ale chvíle, kdy si to všechno sedne, kdy vám dojde, že tohle auto bylo skutečně konstruováno lidmi, kteří přesně vědí, co dělají. Audi nám v poslední době ukazuje, že naučit dobrému dynamickému chování pětimetrové dvoutunové auto jde, ale je v něm spousta elektroniky a pořád musíte brát v potaz jeho velké rozměry. CLS mi ale v tomto ohledu přišlo ještě o chlup lepší. Nejdřív ale zpět k tomu motoru. Na auto je tak akorát, není takzvaně přestřelený a nemáte pocit, že vám chce z auta vyskočit a namlátit lidem čekajícím na autobus. Je klidný, mírumilovný a vytáčí se velmi lehce. Stovka pod pět sekund dnes není nic extra, ale dynamicky vám motor naprosto postačí. Do sedadla vás jemně tlačí v celém spektru otáček. Nemá ale žádné pásmo, ve kterém vyloženě vystřelí, spíše se jen tak klidně valí vpřed a od pěti tisíc otáček vás polije trochou adrenalinu. TEST Cupra Formentor VZ5 (287 kW): Španělovi narostly koule, ale neukáže je každému Mně osobně u šestiválce moc nesedl zvuk a oproti osmiválci samozřejmě nedodá řidiči ten pocit majestátnosti a hrubiánství. Ale to je na každém z nás, však čert vem ten charakter, i šestiválce umějí být skvělé. Nicméně občas jsem měl pocit, jako kdybych byl ošizený, jako kdyby BMW dalo motor Z M3 do M5. I ta spotřeba - jet pod deset litrů je spíše vzácností a běžné cestování ukáže spíše okolo 11 l/100 km. Dynamicky pak okolo 15 l/100 km. Za tolik to dnes ty osmiválce už také přece umí. Dvě tuny? A kde? Ale konečně k jádru věci. Předně musím do nebes vychválit 20palcové pneumatiky Yokohama Advan Sport. Jejich míra přilnavosti a čitelnost za všech podmínek je okouzlující, vlastně proti nim nemohu říct moc křivých slov. I ty tak mají přirozeně lví podíl na tom, jaký má CLS AMG chtíč stočit se za přední nápravou. To auto umí pod tlakem bravurně zamaskovat svou hmotnost a chovat se velmi agilně. Ze všech vozů tohoto typu mě bavilo jednoznačně nejvíc, a přilnavost není jediným důvodem. 1980 kilogramů je hodně, to je jasné, ale když to porovnám s těžším EQE AMG a podivným přechodem v pedálu mezi rekuperací a brzdami, tak CLS ve výkonu brzdové soustavy exceluje. Vpředu jsou 370mm kotouče se čtyřpístkovými třmeny, vzadu zase 360mm kotouče a takzvané plovoucí třmeny. Chtíč auta zrychlovat a zatáčet tak jde ruku v ruce s ochotou zastavit, která je opravdu velmi slušná. Bavíme se ale samozřejmě o této kategorii aut, lehká sportovní auta se brzdné dráze CLS vysmějí. TEST Porsche Taycan Turbo: Tolik koní, že vám z toho jde hlava kolem. A z ceny taky... Kontrola trakce jde buď omezit režimem Sport, nebo zcela vypnout. V takovém případě jste na ty dvě tuny sami a nic vám při ztrátě adheze nepomůže. Jak už jsem ale psal, míra přilnavosti je velká a hlavně čitelná. V příplatkovém balíčku Dynamic Plus na vás mimo jiné čeká režim Race a režim pro driftování. Tohle si CLS klidně může dát za rámeček, funguje to skvěle, jen je nutné s autem umět pracovat. Když budete mít nájezdovou rychlost větší, začne se auto hrnout po předku ven, tomu žádná technologie nezabrání. Když máte ale rychlost tak akorát, můžete se sklouznout do lehkého powerslidu, případně v driftovacím režimu zvolit více rošťácký způsob průjezdu zatáčky. Osobně mě nejvíce bavily právě čtyřkolkové powerslidy, které jsou především na mokru poměrně snadno vyvolatelné. Žádné velké úhly, žádný kouř od pneumatik, jen takové gentlemanské sklouznutí. Přesně to mi k CLS sedí. Cena 1,8 milionu za základ, 2,5 milionu za jediné AMG v nabídce motorů. To mi přijde fér, dostanete totiž pořádný kus auta nacpaný technologiemi. Když těch fidlátek uvnitř budete chtít víc a taky trochu vylepšit jízdní vlastnosti, hlavně paketem AMG Dynamic Plus, budete v tom stejně jako my za 2.862.633 Kč. Ta cena už se u AMG pak příliš nezvedá.