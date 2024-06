Mercedes 500SL po Siru Stirlingu Mossovi je na prodej. A zdá se, že za pakatel!

I když se nikdy nestal šampionem formule 1, jeho 16 vítězství a řada závodních úspěchů jinde jej řadí k nejlepším jezdcům všech dob. I díky dvaadvacáté Mille Miglia v roce 1955, kdy předvedl se spolujezdcem a motoristickým novinářem Denisem Jenkinsonem pravděpodobně nejlepší jízdu svého formátu na mnoho let dopředu i dozadu.

Průměrná rychlost – přes 157 km/h, tři menší nehody, experimenty s interkomem, který kvůli hlučnosti při plném tempu přestával fungovat. „Kouzelné pilulky“ na výdrž, které před startem dostal od Juana Manuela Fangia – pravděpodobně amfetamin. Ikonické „pandí obličeje“ v cíli od oleje a prachu z brzd. A k tomu 39 % vyhraných závodů z celkových 497, do nich startoval – prostě legenda.

Aukční síň H&H nyní nabízí vůz, který si Sir Stirling Moss pořídil začátkem 90. let. Jedná se o Mercedes-Benz 500SL s lakem Brilliant Silver Metallic a šedým interiérem, který si osobně převzal v německých Brémách dne 24. června roku 1992 a odvezl do Spojeného království. Nechal si jej čtyři roky, po nichž napsal dokument, který praví, že vůz měl do února roku 1996, dostával plný servis a nebyl bouraný – ten dostane nový majitel společně s další složkou se servisní historií a návody.

Nyní má auto najeto necelých 145.000 km, současný (již čtvrtý) majitel nechal udělat repasi hlav motoru a další servisní úkony. K mání bude v aukci v Královském válečném muzeu na letecké základně Duxford dne 19. června, odhadní cena činí v přepočtu překvapivě nízkých 290 až 350 tisíc korun. Proč? Podívejte se do galerie, auto evidentně zažilo lepší časy...