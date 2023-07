McLaren v začarovaném kruhu: Potřebuje peníze, ale do ziskových segmentů se podívá nejdříve za pět let

Ačkoliv má McLaren široké modelové portfolio, finančně balancuje nad propastí. Zachránit by ho mohly čtyřdveřové modely, ale na jejich vývoj bude muset nejdříve ušetřit.

Segment luxusních čtyřdveřových modelů s vysokým výkonem je nadále perspektivním prostředím s lákavou přidanou hodnotou. Své o tomu mohou říci Lamborghini s Urusem, Ferrari s Purosangue i Aston Martin, který DBX protlačil na závodní dráhu formule 1 jako medical car. Opomenout nelze ani Porsche Taycan, které nabízí dvě karosářské varianty. Docela si umíme představit, že by dalším v pořadí mohl být McLaren, ale nebude to lehké.

Jistě jste si všimli, že britská značka se navzdory bohatému portfoliu modelů potýká s finančními problémy. Ty byly natolik zásadní, že musela prodat část své soukromé sbírky, ale ani to nevyléčilo rány úplně. Navíc s novým SUV či sedanem by McLaren poskvrnil zatím čistou linii supersportů a teoreticky i riskoval image. Takto důležitý model musí být po všech stránkách precizní, ale na obdobný projekt zatím nejsou finance. Vlastně je to zapeklitá situace, jelikož McLaren potřebuje zbohatnout, aby se dostal do ziskové sféry.

Momentálním cílem je restrukturalizovat podnik a vrátit jej ke stabilní pozitivní bilanci. Důležitou roli bude hrát zvyšující se kvalita, která přiláká nové zákazníky. Až se pokladnice dostatečně naplní, je McLaren otevřený průniku do nových segmentů, ale neočekává, že to bude dříve než v roce 2028. Zkrátka, momentální cíl není jednoduchý proces.

Během rozhovoru s generálním ředitelem Michaelem Leitersem pro redakci Autocar padlo i téma elektromobility. V tomto ohledu zůstává McLaren konzervativní. Elektrického modelu se dočkáme, až bude hmotností srovnatelný se současným 750S. Výkonem pak musí překonat spalovací sourozence a ve hře je prý ještě pár trumfů, ale ty zatím zůstávají utajené. Každopádně teď vedení čeká velmi krušné období a bude zajímavé sledovat, jak se s ním popere.