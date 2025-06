McLaren ukazuje svůj stroj na WEC. Pokud máte dost peněz, postaví vám ho také

Letošní Le Mans je za námi. Vyhrálo Ferrari pilotované mimo jiné Robertem Kubicou. Byl to úžasný ročník, další krásný příběh v závodu všech závodů. Vrcholná kategorie hyperaut se nám v posledních letech krásně zaplnila a dobrou zprávou je, že to nekončí. Jedním z výrobců, kteří do kategorie hyperaut naskočí, je britský McLaren.

Stavbou závodní vozu to ovšem neskončí. McLaren Racing se spojilo s McLaren Automotive a dávají najevo o exkluzivní příležitosti zažít Le Mans na vlastní kůži hrstce vyvolených. Spouští totiž zákaznický partnerský program s plnou podporou továrny včetně účasti a zapojení do vývoje a testování.

Pokud se tedy chcete s podporou automobilky pustit do závodění, máte nyní možnost. Ano, chápeme, že tato zpráva je vzhledem k finanční náročnosti zhruba pro několik desítek Čechů, ale pro nás je v této zprávě důležité, že to auto konečně pořádně vidíme. McLaren se přihlašuje do kategorie LMDh a startuje až v roce 2027. Tak na něj mrkněte.