McLaren Senna je teď i pro ty nejdůležitější lidi na světě. Nechybí mu ani infotainment

Britská automobilka McLaren spustila výrobu již třetího modelu pro ty nejdůležitější lidi na světě. Po modelu 720S a P1 tak přichází i supersport Senna ve formě elektrického autíčka pro děti. To se věrně drží své předlohy a má celkem sympatickou cenovku 375 liber, tedy v přepočtu necelých 11 tisíc korun.

Samozřejmě se to zdá jako dost, vždyť takové elektrické autíčko koupíte třeba už za tři tisíce, ale když vezmeme v úvahu vzhled, zpracování, značku a všechny funkce, je to hodně zajímavý produkt. McLaren Senna Ride-On je dostupný v pěti barevných kombinacích. Zeleno-žlutá kombinace je pak exkluzivně dostupná pouze u oficiálních prodejců.

Autíčko je určené pro děti od tří do šesti let. Jak ale můžete vidět na oficiálních fotografiích, vejde se do něj i jezdec Formule 1 Lando Norris. Miniatuře supersportu nechybí ani dveře otevírané nahoru a startovací tlačítko, které simuluje zvuk startování předlohy. Zajímavostí je pak i vlastní infotainment, který umí přehrávat muziku pomocí USB či SD karty.

Vozítko má funkční brzdy včetně brzdových světel. McLaren také informoval, že je to jedno z nejlépe jezdících autíček ve své kategorii. No, pokud nese jméno Senna, není se ani čemu divit.