McLaren přidal na model Elva okno. A zároveň asi znejistil řadu milionářů

Supersport McLaren Elva se oficiálně představil již v listopadu roku 2019. Tehdy ovšem jako speedster bez čelního okna, nyní se oficiálně představuje i ve verzi s oknem. Rám vyhřívaného čelního okna, byť karbonový, s automatickými stěrači samozřejmě přidávají hmotnost, takže nová verze již není nejlehčím modelem značky a váží celkem 1300 kg.

Máte na McLaren Speedtail? Tak k němu potřebujete tyto hodinky za 21 milionů

V motorovém prostoru se samozřejmě nic nezměnilo, takže tu stále najdete dvakrát přeplňovaný agregát V8 o objemu 4,0 litru, který dosahuje výkonu 600 kW (816 koní) a 800 N.m točivého momentu. Síla se přenáší přes sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku výhradně na zadní kola.

Kompletní technická data modelu s oknem se teprve dozvíme, takže nám automobilka zatím pouze připomíná dynamické parametry předchozí verze. Ta zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h za 2,8 sekundy a dvoustovku pokoří za 6,8 sekundy. Lze očekávat i karbon-keramické brzdy, které si model Elva půjčila od McLarenu Senna.

McLaren uzavírá éru modelů Sports Series. Z Wokingu odjely poslední kusy 620R

S uvedením novinky přináší McLaren i jednu smutnější zprávu. Celkově totiž modelu Elva vznikne jen 149 kusů. Jedná se tedy už o druhé omezení výroby. Již dříve značka uvedla, že z původních 399 kusů jich vznikne jen 249. Pokud by to takhle pokračovalo, tak by McLaren nevyrobil snad žádné. Naštěstí budou první kousky s čelním oknem u zákazníků už na konci roku.