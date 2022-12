McLaren navázal spolupráci s výrobcem letadel Lockheed Martin. Co chystají?

Pro výrobce sporťáků asi není lepší partner než tvůrce extrémně rychlých a pokročilých letadel. Na výsledky jsme hodně zvědaví…

Společnost Lockheed Martin a speciálně její divize pokročilých projektů Advanced Development Programs (alias Skunk Works) stojí za hezkou řádkou ikonických letounů – namátkou třeba superrychlými SR-71 Blackbird nebo A-12, „neviditelným“ bombardérem F-117 Nighthawk, překrásným F-22 Raptor nebo aktuálním F-35 Lightning. V nedávné době stvořili také koncept hypersonického letadla Darkstar, který si zahrál v akčním hitu Top Gun: Maverick.

Britský McLaren se nyní chystá využít zkušenosti Lockheedu v rámci technologické spolupráce, týkající se možného využití softwaru pro letecký průmysl pro vývoj. Umožní mu to zaměřit se na zavedení nového konstrukčního systému Skunk Works, vyvinutého pro svět letectví, do oblasti špičkových výkonných supersportů a nastavit parametry vysokorychlostních systémů přesněji a rychleji, než za použití tradičních metod designu. Pro zákazníky tedy zřejmě bude výsledek partnerství neviditelný, mohl by ale McLarenu, který se již delší dobu potýká s finančními problémy, usnadnit práci.