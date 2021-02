McLaren Artura oficiálně: Muší váha mezi hybridy má 680 koní a žádnou zpátečku

Britská automobilka McLaren uvedla první vůz ze série High-Performance Hybrid (HPH), kterým je model s názvem Artura. I ona se totiž musí poprat s emisními limity a zároveň nabídnout svým zákazníkům všechny možnosti. Jak sama značka uvádí, při vývoji tohoto vozu na maximum využila své znalosti ve stavbě supersportovních i závodních aut.

Artura je první model postavený na nové karbonové platformě MCLA (Mclaren Carbon Lightweight Architecture), kterou si McLaren vyrobil ve svém centru v Sheffieldu. Karbon byste pak našli i na karoserii, není na to však sám a velkou část tvoří také hliník. To vše samozřejmě proběhlo pro co největší úsporu hmotnosti.

Artura je totiž druhým plug-in hybridem v historii značky a prvním sériově vyráběným (model P1 vznikl pouze v omezené sérii). Jeho síla pramení z dvakrát přeplňovaného třílitrového vidlicového šestiválce s válci rozevřenými do úhlu 120 stupňů. Motor točí až 8500 otáček, produkuje výkon 430 kW (585 koní) a 585 N.m točivého momentu.

Samotný agregát váží jen 160 kg a je tedy o 50 kg lehčí než vidlicový osmiválec McLaren. Elektromotor je zde umístěný v nové dvouspojkové převodovce a dokáže generovat 95 koní a 225 N.m. Jeho úkolem je většinou pomáhat autu s reakcí na plynový pedál a pomáhat při akceleraci.

Společnými silami tedy motory produkují 680 koní v 7500 otáčkách za minutu a 720 N.m točivého momentu od 2250 otáček. I se šestiválcem tedy dokáže artura zrychlit z 0 na 100 km/h za 3 sekundy a na dvoustovku za 8,3 sekundy. Maximální rychlost je omezena na 330 km/h.

Baterie o kapacitě 7,4 kWh je umístěná v podlaze a vozu vydrží k ujetí 30 elektrických kilometrů. Dobití baterie na plnou kapacitu trvá dvě a půl hodiny. Samozřejmě si ale umí sbírat energii během jízdy. Artura nemá zpátečku, místo ní se jen začne elektromotor točit obráceně.

Průměrná spotřeba je zhruba 5,6 l/100 km. Vzhledově se u vozu žádné překvapení nekoná, stále vypadá jako tradiční McLaren. Stejné je to i uvnitř. Najdete tu ale nový infotainment s úhlopříčkou 8“ a digitální přístrojový štít

Nejdůležitější na voze je, že se i přes dva motory a baterii dokázal udržet na krásné suché hmotnosti 1395 kg. S pneumatikami Pirelli P Zero, karbon-keramickými brzdami, elektrohyrdaulickým řízením a adaptivními tlumiči s režimem na okruhy to tedy má být správný McLaren. McLaren Artura stojí 182,500 liber, tedy v přepočtu 5.420.250 Kč.