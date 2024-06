Mazda MX-5 už nemá možnost výběru. Pod kapotou zůstala točivá 1.5 o výkonu 132 koní

Současná čtvrtá generace Mazdy MX-5 je s námi už od roku 2015 a i na českém trhu jste si mohli vybrat mezi patnáctistovkou a dvoulitrem. Pokaždé šlo o čtyřválec s pohonem zadních kol a manuální převodovkou, jen dvoulitr mohl mít na přání automat. Střecha byla k mání plátěná i plechová v podobě hardtopu. Ale proč ten minulý čas? Zájemci o dvoulitr by si měli pospíšit a vyzobávat skladovky, protože nový už do výroby objednat nelze.

V konfigurátoru právě najdete už jen motor Skyactiv G132. Je to tedy čtyřválec o objemu 1,5 litru, který disponuje výkonem 97 kW (132 koní). Není to moc, ale vůz váží pouze 1090 kilogramů, takže není problém se s ním dostat z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy a dosáhnout rychlosti 203 km/h. Cena je 884.750 Kč za výbavu Prime-Line, ve které máte 16palcová kola, textilní čalounění, klimatizaci nebo bezdrátové zrcadlení telefonů.

Patnáctistovka se v Mazdě MX-5 považuje za podceňovanou jednotku, což je ale škoda. Dle mnohých je právě tato kombinace super, protože je auto rychlé tak akorát, můžete ho točit do nesmyslu a užívat si jeho výkon v celém spektru otáček i v běžných rychlostech. Do toho máte nebe nad hlavou, celkem chic design, manuál a pohon zadních kol. Na dlouhé táhlé drifty to nebude, ale takových aut už prostě moc není.