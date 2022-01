Mazda MX-5 s kompresorem od profíků BBR má přes 300 koní! Nebýt záruky, zvládla by mnohem víc

Jak by se vám líbilo dostat ze svého auta o 85 % vyšší výkon za zhruba 150 tisíc korun? Britští specialisté vám přifouknou Miatu tak, že to natře drahým sporťákům.

Tento nový kompresorový kit od známých úpravců Mazd MX-5 má zajímavý příběh. Společnost BBR oslovila další ladičská firma Corten Miller Performance ohledně spolupráce na prodejích a distribuci vlastního kitu s kompresorem Rotrex C30-94 pro Miatu generace NC. V obou dílnách došlo místo obchodní i k technické spolupráci – u vlastního řešení BBR bylo nutné přesunout baterii do kufru nebo demontovat klimatizaci. Corten Miller měli vše vyřešeno lépe.

Proto si BBR zajistili práva na výrobu, prodej a budoucí vývoj tohoto kitu. Tím se vyhnuli až rok a půl trvajícímu ladění techniky i softwaru, což je nutnost před uvedením na trh. Řešení od Corten Miller za sebou má minimálně osm let vývoje, zkoušky na okruzích i běžných silnicích – s vylepšeními od BBR je nyní k dispozici zákazníkům. A změny jsou dosti podstatné.

Kit je k mání ve dvou verzích. Rozumnější Stage one zvedá výkon dvoulitrové verze MX-5 ze 118 kW (160 k) na 186 kW (253 k) a točivý moment dosahuje téměř k 290 Nm. Kromě samotného kompresoru Rotrex dále obsahuje třeba nový olejový chladič, plnicí potrubí, mezichladič, nové vstřikovače Bosch, teplotní čidlo, restriktor plnění, všechny potřebné úchyty a nové hadice nebo přeladěnou řídicí jednotku. Aby bylo dosaženo deklarovaného výkonu, BBR doporučuje svody 4-1, které také nabízí. Takto naladěné auto zrychlí z nuly na 96 km/h za 5,3 sekundy.

Verze Stage two zahrnuje svíčky NGK Iridium, palivový filtr přímo na motoru, restriktor plnění na výkon 304 koní a patřičnou kalibraci řidicí jednotky. K tomuto nastavení BBR doporučuje lepší spojku a výfuk, které jsou také v jejich nabídce. Pak vůz zrychlí na 96 km/ za 4,8 sekundy. Pokud si zajedete se svou MX-5 do základny ladičů do britského Brackley, dostáváte za cenu zhruba 180 000 korun kit s montáží plus roční záruku. Zkušeným mechanikům je pak tuningový balíček k dispozci k instalaci vlastními silami za nějakých 150 000 korun.

A co je ještě zajímavější? S příplatkovým laděním elektroniky (pro MX-5 NC s tempomatem) je k mání systém Launch control pro optimální starty, přepínání map plynu a omezovačů, dále pak pro všechny modely automatické meziplyny nebo možnost řazení nahoru pod plným plynem. Bez restriktorů v plnicím potrubí by výkon dosahoval 436 koní, ale na to BBR pochopitelně nemohou dát rozumnou záruku.