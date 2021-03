Novinkou je pak částečně digitální panel ovládání klimatizace. Intenzitu ofuku a další důležité funkce obstaráte tlačítky, ale třeba směr ofuku a vyhřívání sedadel se nastavuje digitálně. Displej je rychlý, ale nelíbí se mi jeho příliš nízké umístění a při ovládání navíc překáží volič jízdních režimů, který by klidně mohl být menší. Opřít si dlaň o páku a vyjíždět na úkony ukazováčkem funguje, ale kdo nemá dlouhé prsty, má smůlu. O zvyku bude také samotné řazení, které do parkovacího režimu dostanete vykloněním páky doleva, nikoliv jen vyjetím dopředu.

Jsem velkým fanouškem aktuálních interiérů Mazdy. Potěšil tedy tradiční multifunkční volant i otočný volič pro ovládání infotainmentu. Středový tunel je díky absenci převodového ústrojí vytažený do prostoru a najdete pod ním bonusový úložný prostor. To je ten s tím korkem. Jen je vlastně docela k ničemu, protože korek nemá moc grip. Navíc jsou hrany úložného prostoru do tvaru rampy, což se hodí na fingerboard, ale ne na telefon. Na hrubou koženou peněženku možná.

Většina světové produkce korku putuje na výrobu zátek do vína a šampaňského. Jen malá část padne do obuvnictví a na výrobu podlah. Mazda si tento materiál vybrala jako další originální prvek, který umístila do interiéru. Nejde ale o pár centimetrů čtverečních, materiálu se tady použilo dost. Najdete ho především na středovém tunelu a patří ke všem výbavám. Znalci automobilky při pohledu na vnitřek určitě sáhnou po kapesníku k utření nostalgické slzy. S výrobou korku totiž Mazda kdysi svou cestu začala.

Základy elektromobilu totiž najdete v SUV CX-30 a rozvor tedy činí 2655 mm. Podobné jsou i další rozměry karoserie, tedy konkrétně 4395 mm x 1795 mm x 1570 mm. O malé auto tedy nejde, což je pak také třeba zohlednit při porovnávání cen. Osobně bych na designu oželel snad jen černé ochranné plasty, které jsou u auta určeného do města jako pěst na oko. To je ale vlastnost i řady dalších crossoverů.

Elektromotore, vpřed!

Zatím jsem o MX-30 mluvil pouze jako o elektromobilu, což na evropském trhu není chyba, ale na dalších trzích se nabízí i jako mild-hybrid, který kombinuje dvoulitrový čtyřválec e-Skyactiv-g se startér-generátorem. Tím se vysvětluje, že nevypadá tak divoce jako některé jiné čisté elektromobily.

Motorizace e-Skyactiv znamená synchronní elektromotor o výkonu 107 kW, který roztáčí výhradně přední kola. Točivý moment činí 265 N.m. Celkem slušné hodnoty při pohledu na dynamiku sráží pohotovostní hmotnost 1645 kg, kvůli které Mazda nabízí trochu slabší zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,7 sekundy. Maximálně dokáže vyvinout 140 km/h.

Elektrická Dacia Spring má první ceny. Ve Franci je levná. Jak dopadne v ČR?

O to však koneckonců u elektromobilu nejde. MX-30 není ani jedním z těch elektroaut, které vystřelí ihned z místa a upalují k další křižovatce. Podobně jako Audi e-tron se spíše rozvalí z místa a akceleraci pozvolna přidává grády. Z křižovatky sice pořád vyjedete jako první, ale není to tak intenzivní zážitek, který vám obrátí žaludek.

Ostatním elektromobilům se příliš nepodobá ani zvukem. Zatímco řada jiných výrobců u svých aut budoucnosti sází na futuristické zvuky jako ze science-fiction, Mazda vsadila na podivné bubnování připomínající vrkot spalovacího motoru. Nejde to vypnout, ale ani to nijak výrazně neruší.

Mazda vylepšila motor Skyactiv-X. Má nový název, vyšší výkon a nižší spotřebu

I když není MX-30 žádná raketa, v provozu se neztratí. Dynamiky je dost i pro předjíždění a svištění po dálnici. Myslelo se i na systém rekuperace. Obsáhne vše od přísného brzdění až po plachtění. Pokud se ovládací páčky naučíte používat, nemusíte tak často používat klasické brzdy. Ostatně od toho se odvíjí i název funkce One pedal driving.

A není to málo, Antone Pavloviči?

Zatím tu tedy máme svižný elektromobil, ale jak daleko se s ním dá dojet? Mazda v rámci úspor hmotnosti použila malou baterii Panasonic o kapacitě 35,5 kWh, z čehož je využitelných 32 kWh. Japonci také podporují myšlenku, že na emise je třeba koukat nejen v rámci provozu elektroauta, ale i v rámci celého životního cyklu baterie. Od těžby materiálu po recyklaci.

Po ujetí 160.000 km a následné výměně baterie je prý provoz auta z hlediska škodlivosti stále výhodnější než spalovací alternativy. Za tohle musel někdo dostat určitě potlesk ve stoje. Jenže to má háček. Abyste s tímto autem najeli 160.000 km, museli byste ho 800x plně nabít. Normovaný dojezd je totiž jen 200 km.

Rezne vaše Mazda MX-5? Přestavte ji na závodní Alfu Romeo, nevyjde to draho

A to je po čertech málo. Třeba Honda e je na tom podobně, ale taky je to městské stylové vajíčko, zatímco MX-30 je svými rozměry mnohem větší a dospělejší auto. Pokud už v hlavě odečítáte kilometry dojezdu za používání na dálnici, tak vám to můžu ušetřit. Je to 140 až 160 kilometrů. Do práce to mám 60 km, takže jsem měl kousek před domem už orosené čelo. Spotřebu se mi nepodařilo dostat pod 21 kWh/100 km. Jinak výrobce uvádí o 2 kWh méně.

Mazda naštěstí podporuje rychlé nabíjení o výkonu 50 kW, takže se na nabíječce moc dlouho nezdržíte. Samozřejmě záleží na tom, co je pro vás hodně času. Rychlonabíječka nabije baterii k 90 procentům za necelou hodinu, poslední dílky už se ale pochopitelně loudají. Z úplně vyšťavené baterie do plné kapacity to trvá necelou hodinu a půl. Pomoct si můžete i z domácí zásuvky, kdy je sice výkon mizerný, ale každý watt se počítá. Deset kilometrů za hodinu ze šňůry z garáže vždy pomůže.

Mazda CX-5 míří do roku 2021 s novým displejem a dvěma speciálními edicemi

Mazda každým coulem

MX-30 má vpředu McPherson a vzadu torzní příčku. Použití relativně lehké baterie (310 kg) se pak pozitivně promítlo i do jízdních vlastností. Jak už bylo řečeno, hmotnost 1645 kg agilní mršku moc nenapovídá, ale o otylého hrocha také nejde. Rozložení hmotnosti a nastavení tlumičů je tak akorát. Uložení je tvrdší, karoserie se v zatáčkách příliš nenaklání a řízení je přesné.

Na menších nerovnostech si osmnáctky jen lehce podupávají, ale nekopou do kabiny. Stability je dost v příčném směru i v zatáčkách, kde auto vykazuje neutrální chování. Opět mi v tomto ohledu připomíná dospělé, sebejisté a snadno kontrolovatelné auto. Kvůli trochu ospalému elektromotoru vás ale sportovněji laděné svezení moc lákat nebude.

Výkonná Mazda 3 s turbomotorem a 4x4 se ukazuje světu. Nechejte si zajít chuť

Koneckonců jde ale o praktičtěji mířený elektromobil s malým dojezdem, který k takovým věcem vůbec není určený. Důležité je vědět, že se i mimo město cítí dobře a umí se chovat důstojně i na rozbitých silnicích.

Cena

Mazda MX-30 startuje na částce 854.900 Kč ve výbavě GT a pokračovat můžete až nad milion s verzí Edition 100. Naše výbava First Edition vyjde na 899.990 Kč a vedle jiné barvy už se za nic nepřiplácí. V našem případě šlo o lak Ceramic Silver Metallic za 38.900 Kč, takže celkem 939.980 Kč. Hotovo, nic navíc.

Dostanete za to osmnáctky, adaptivní LED světlomety, vyhřívaná přední sedadla, adaptivní tempomat, bluetooth, rádio s DAB, zadní LED svítilny, vyhřívaný volant a vlastně všechno, čím se i ostatní elektormobily snaží zamaskovat vyšší pořizovací cenu.

Elektrická Mazda MX-30 má kompletní české ceny. Nakonec nejsou tak vysoké

Srovnání se samozřejmě nabízí s Hondou e, která startuje na částce 899.900 Kč a nabídne podobný dojezd. Jen je o dost menší, ale zase to vyvažuje větší agilitou a pohonem zadních kol. Při pohledu na tyto dva vozy pak nelze nenahlédnout do ceníku Hyundaie, který nabízí model Kona Electric v základní konfiguraci s dojezdem 305 km za 849.990 Kč.