Mazda jde vstříc loajálním zákazníkům. U všech modelů prodlužuje záruku na dvojnásobek

Už nyní koupíte nové Mazdy s prodlouženou zárukou na dvojnásobek.

Mazda láká nové zákazníky nejen na nové SUV CX-60, ale také prodlouženou záruku. Je totiž pravděpodobné, že jakmile si někdo Mazdu koupí, stane se dlouholetým klientem. Majitelé vozů této značky jsou velmi loajální. Nejen že s pořízením dalšího auta se opět vrací na showroom, ale z 90 procent svěřují svůj vůz do rukou autorizovaného servisu. Tedy alespoň po dobu tří let, kdy je auto v záruce.

Právě toho se Mazda chytila s cílem prodloužit vzájemný vztah. Rozhodla se prodloužit záruku všech modelů na dvojnásobek. To znamená, že pokud si už teď půjdete koupit novou Mazdu, automaticky obdržíte garanci na šest let nebo 150.000 km. Záruka je jedním z nejpádnějších argumentů při pořízení nového vozu. Své o tom ví Kia, která ji má dlouhodobě nastavenou na 7 let nebo 150.000 km.

Mezi další bonusy pro zákazníky Mazdy patří slevový program Mazda Fair Service na náhradní díly pro vozy starší tří let. Akce platí i na díly běžné spotřeby, stačí jen své auto opět svěřit autorizovanému prodejci. Vyplatí se to i díky tovární asistenční službě v rámci celé Evropy, která je s každou předepsanou prohlídkou prodlužována o další rok, dokud vozidlo nedovrší stáří 10 let. V roce 2006 přešla Mazda na elektronické servisní knihy, což při prodeji usnadňuje průkaznost historie.