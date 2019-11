Mazda CX-30 si odnáší rekordní hodnocení v testu Euro NCAP. Překonává i Volvo

Od Euro NCAP si nová Mazda CX-30 odnáší velice dobré hodnocení. Přesněji to vůbec nejlepší v případě ochrany dospělé posádky uvnitř, kde SUV nasbíralo skóre celkem 99 %. V této kategorii tedy CX-30 poráží i dosud nejvyšší hodnocení u Mazdy 3, Alfy Romeo Giulia a Volva XC60 a V40, které mají v žebříčku nejlepších 98 %.

Plný počet bodů si totiž CX-30 odneslo v jednotlivých testech kompletního čelního nárazu, bočního nárazu do bariéry a do sloupu. Tyto testy se započítávají do kompletních výsledků v rámci ochrany dospělé posádky. V případě ochrany dětí dosáhlo CX-30 na hodnocení 86 %.

Koneckonců pak Mazda odjíždí z nárazových testů Euro NCAP s plným pětihvězdičkovým hodnocením. Velkou hru samozřejmě u testů a ve výsledném hodnocení Euro NCAP hraje i základní výbava ve formě dnes nejrůznějších asistentů a bezpečnostních funkcí.

CX-30 je už v základu vybaveno celou hromadou, a to včetně předkolizního systému s detekcí chodců, funkci hlídání mrtvého úhlu a hlídání jízdních pruhů, omezovače rychlosti, rozpoznávání dopravních značek, kontroly bdělosti řidiče nebo adaptivního tempomatu.

Euro NCAP nicméně zmiňuje i důležitost standardní zástavby kolenního airbagu řidiče, nehledě na klasickou řadu čelních a bočních airbagů na palubě CX-30, a poté vysokou tuhost konstrukce SUV v případě bočních i čelních nárazů.

Dalším menším SUV, které si v poslední sérii testů Euro NCAP odneslo plné pětihvězdičkové hodnocení, je i nejnovější Mercedes-Benz GLB. Pokračující v trendu automobilky započatém v roce 2014. Od té doby totiž každý nový Mercedes dosáhl v nárazových testech na pět hvězdiček.