Mazda chystá v následujících letech velkou nálož elektromobilů. Poptávka je však nejistá

Japonská značka to zatím s elektrifikací nepřehání. Její plány jsou oproti jiným celkem skromné, díky spolupráci ušetří značné peníze.

Řada výrobců oznámila data úplného přechodu na elektrický pohon, Mazda ale zůstává v tomto ohledu poměrně zdrženlivá. Současná poptávka po vozech se spalovacími motory je stále vysoká, není proto nutné spěchat. Aktuálně značka nabízí elektrický model MX-30 v ryze bateriovém provedení i s Wankelovým motorem v roli prodlužovače dojezdu, dále pak CX-60 jako plug-in hybrid. Na zahraničních trzích pak můžeme zmínit CX-90 s plug-in hybridním ústrojím.

V rozhovoru pro magazín Automotive News se o plánech Mazdy vyjádřil její výkonný ředitel Masahiro Moro. Do její nabídky má do roku 2030 přibýt 7 nebo 8 čistě elektrických modelů, které by v této době mohly tvořit 25 až 40 procent celkových prodejů. „Jedním z našich velkých problémů je nejistá poptávka,“ uvedl Moro. „Na současném trhu je realita elektrifikace, zejména bateriových elektromobilů taková, že tempo není tak vysoké. Takže můžeme začít trochu pomaleji, pokud jde o náběh. Ne nutně z hlediska načasování, ale náběhu. Mezi současností a rokem 2030 je období úsvitu elektrifikace - musíme překonat tuto hrbolatou cestu. Jen se musíme vypořádat s potřebami a přáními spotřebitelů. Právě teď zákazník hledá alternativní řešení - jiná než bateriové elektromobily,“ dodává.

Následující postup bude probíhat skrze novou divizi e-Mazda. Automobilka již nyní funguje ve společném podniku se společnostmi Panasonic a Toyota. Právě s Toyotou bude i nadále rozvíjet spolupráci, i když zatím není jasné, zda stejným stylem, jako například u nové Mazdy 2. Ta je přeznačkovanou Toyotou Yaris. Od roku 2026 hodlá používat elektroniku a software vyvíjené paralelně s Toyotou, což umožní ušetřit 70 až 80 procent investicí oproti stavu, kdy by si Mazda vše dělala sama. „Je mnoho věcí, které jednotlivé společnosti samy nezvládnou. V minulosti jsme mohli říci, že se jedná o konkurenční oblast. Nyní je to však oblast spolupráce," dodal Moro pro Automotive News.