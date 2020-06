Mazda 3 brzy dostane silný přeplňovaný motor. Poslechněte si, jak hezky zní

Před pár týdny se začalo mluvit o příchodu nové motorizace do modelového portfolia kompaktního hatchbacku Mazda 3. Mělo by jít o přeplňovaný zážehový motor, který by měl jít kombinovat i s pohonem všech kol. Motorizace by se měla objevit s modelovým rokem 2021 a očekávají ho hlavně v Americe.

Podle spekulací jde o motor Skyactiv-G o objemu 2,5 litru, který je na tamním trhu dostupný pro sedan 6 a SUV CX-5 a CX-9. Dosahuje výkonu 250 koní a 420 N.m točivého momentu. Podle všeho by ale takto vybavená Mazda neměla být žádný ostrý hatchback se samosvorným diferenciálem a sportovními pneumatikami.

Automobilka zveřejnila video, ve kterém na novinku v nabídce láká. Ve videu je pouze jednoduchá grafika a zvuk očekávaného motoru. Z upoutávky šlo sice vymáčknout určitě víc než jen třikrát šlápnout na plynový pedál, ale alespoň jsme se dozvěděli oficiální datum premiéry, která proběhne 8. července.

V galerii najdete fotografie z našeho testu Mazdy 3 Skyactiv-D.