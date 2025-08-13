Německý vynálezce Wilhelm Maybach byl ve své době označován za krále konstruktérů, zcela po právu. Zdroj: Mercedes-Benz

Jeho nápady přispěly k technickému zdokonalení spalovacích motorů a automobilů – vynalezl například karburátor, ozubené převodovky, zapalování nažhavenou trubicí a mnoho dalšího. Zdroj: Mercedes-Benz

K jeho inovacím patřily také tehdy nové způsoby chlazení motorů. Nejprve přišel s takzvaným trubkovým chladičem, v jehož trubicích proudila kapalina ochlazovaná ventilátorem. Ten si nechal v Německu zaregistrovat jako užitný vzor pod číslem 104718 v prosinci roku 1897, používán byl u vozu Phönix-Wagen, vyráběném v letech 1897 až 1902. Zdroj: Mercedes-Benz

Jeho další evolucí vznikl voštinový chladič s větší účinností, což umožnilo další nárůst výkonu motorů. Ve své první podobě byl tvořen z čtvercových mosazených trubic o délce strany pouhých 5 milimetrů. Zdroj: Mercedes-Benz

Patentovou přihlášku Maybach podal 20. září roku 1900 pod názvem „Chladicí a kondenzační zařízení založené na principu křížového proudění,“ německý říšský patent s číslem 122766 byl udělen 8. srpna roku 1901. Toto řešení bylo poprvé použito u vozidla Mercedes 35 PS Zdroj: Mercedes-Benz

Šlo o na svou dobu nevídaně výkonný vůz s 26 kW (35 k), který si ve velkém kupovala evropská smetánka a také s ním závodila. Zdroj: Mercedes-Benz

Vyznačoval se stabilní ocelovou konstrukcí s dlouhým rozvorem a nízkým těžištěm, moderní byl i jeho řadový čtyřválcový motor o objemu 5,9 litru s účinným chlazením, které se skládalo z 8070 trubic. Zdroj: Mercedes-Benz

Proměny chladičů Mercedes-Benz během let Zdroj: Mercedes-Benz

Maybachův chladič oslaví 125 let. Auta ho používají dodnes

Richard Herbich
13. srpna 2025

Jedna ze zásadních inovací pro motorová vozidla byla poprvé použita v prvním skutečném vozu Mercedes.

Německý vynálezce Wilhelm Maybach byl ve své době označován za krále konstruktérů zcela po právu. Jeho nápady přispěly k technickému zdokonalení spalovacích motorů a automobilů – vynalezl například karburátor, ozubené převodovky, zapalování nažhavenou trubicí a mnoho dalšího. K jeho inovacím patřily také tehdy nové způsoby chlazení motorů.

Nejprve přišel s takzvaným trubkovým chladičem, v jehož trubicích proudila kapalina ochlazovaná ventilátorem. Ten si nechal v Německu zaregistrovat jako užitný vzor pod číslem 104718 v prosinci roku 1897, používán byl u vozu Phönix-Wagen, vyráběném v letech 1897 až 1902.

Jeho další evolucí vznikl voštinový chladič s větší účinností, což umožnilo další nárůst výkonu motorů. Ve své první podobě byl tvořen z čtvercových mosazených trubic o délce strany pouhých 5 milimetrů. Patentovou přihlášku Maybach podal 20. září roku 1900 pod názvem „Chladicí a kondenzační zařízení založené na principu křížového proudění,“ německý říšský patent s číslem 122766 byl udělen 8. srpna roku 1901.

Toto řešení bylo poprvé použito u vozidla Mercedes 35 PS, pojmenovaném podle dcery rakouského prodejce a závodníka Emila Jellinka. Šlo o na svou dobu nevídaně výkonný vůz s 26 kW (35 k), který si ve velkém kupovala evropská smetánka a také s ním závodila. Vyznačoval se stabilní ocelovou konstrukcí s dlouhým rozvorem a nízkým těžištěm, moderní byl i jeho řadový čtyřválcový motor o objemu 5,9 litru s účinným chlazením, které se skládalo z 8070 trubic.

Maybach

Maybach-Motorenbau je německý výrobce luxusních automobilů. Společnost v roce 1909 založil Wilhelm Maybach se synem, původně jako výrobce motorů pro vzducholodě Zeppelin.

Po 2. světové válce výroba automobilů ustala, Daimler značku Maybach obnovil až po roce 2000.

Mercedes-Maybach GLS • Mercedes-Maybach Ultimate Luxury • Mercedes-Maybach G650 Landaulet

