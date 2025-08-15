Maybach pořádně vyšperkoval S 680 s dvanáctiválcem. K dispozici bude pouze v USA

Limitovaná série se inspirovala kalifornským pobřežím, všechny exempláře jsou vyhrazeny pouze pro americký trh.
Lokalita Central coast na západním pobřeží Spojených států amerických se rozkládá přibližně mezi mysem Point Mugu a zálivem Monterey Bay, na jehož jižních březích probíhá tradiční automobilový týden s přehlídkami veteránů v Pebble Beach i posledních novinek z řad luxusních vozů. Právě tato místa inspirovala divizi Mercedes-Maybach k tvorbě speciálního modelu S 680 Edition Emerald Isle, který bude k dispozici pouze v USA v limitovaném počtu pětadvaceti kusů.
Jeho barevné provedení se inspiruje místní krajinou a zde rostoucími cypřiši, kapota a sloupky se střechou jsou lakovány zelenou Manufaktur Mid Ireland Green, spodní části kapotáže pak bílou Moonlight White Metallic. Exteriér má chromované doplňky, 21palcová kola se u svých paprsků inspirovala sklenkami na šampaňské.
Vnitřek je čalouněn ručně šitou hnědou kůží Manufaktur Exclusive Light Brown Nappa, stejnou najdete na volantu, polštářcích i skládacích stolcích. Stropnice je z černé kůže a má prošívání ve tvaru kosočtverců. Interiérové doplňky jsou zpracovány v klavírovém laku a stříbrném chromu, výjimečnost podtrhují motivy květin a plaketka značící příslušnost k limitované edici.
Vůz je vybaven paketem zadních sedadel Executive s dvěma samostatnými komfortními sedadly, chladničkou a speciálními sklenkami na šampaňské. Zajímavou specialitu představuje palubní vůně pro parfémovací systém Air Balance, která byla vytvořena speciálně pro tuto limitovanou edici. Vnitřek vozu Emerald Isle bude cítit po cypřiších, cedru a mořské soli, aby tak reflektoval inspiraci kalifornským pobřežím. Specifikace Mercedes-Maybach S 680 je poháněna ručně sestavovaným šestilitrovým dvanáctiválcem o výkonu 463 kW.
Zdroj: Mercedes-Benz