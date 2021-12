Max Verstappen: Kudy vedla cesta kluka ze závodnické rodiny k titulu mistra formule 1?

Fandové F1 se zatajeným dechem sledovali dramatické finále sezony 2021, které přineslo mladému Nizozemci první mistrovský titul. Pojďme se podívat, odkud se vzal a co je vlastně zač.

Nemohlo to dopadnout jinak. Když je vaším tátou pilot F1 Jos Verstappen a matkou motokárová závodnice Sophie Kumpenová, je jasné, že nepůjdete třeba studovat na veterináře. Max Emilian Verstappen se narodil 30. září 1997 v belgickém Hasseltu. Otec Verstappen závodil ve Formuli 1 od roku 1994, kdy se stájí Benetton získal dokonce dvě třetí místa. Následně se přesunul k týmu Simtek, poté Footwork, Tyrell, Stewart, Arrows a nakonec v roce 2003 svou kariéru v F1 ukončil u Minardi.

Mimochodem, deset dní po narození Maxe už byl na cestě na VC Japonska v Suzuce v barvách Tyrellu. Matka Sophie byla v mládi považována za velký talent, na motokárách začínala v deseti letech, v šestnácti skončila devátá ve světovém šampionátu Formule A. Vrcholem její kariéry se stalo absolutní vítězství v Trofeo Andrea Margutti Formule A v roce 1995.

Maxovi rodiče se sice rozešli, ale i jeho nevlastní matka a nová partnerka Jose Verstappena má k motorsportu blízko – Fabiana Valenti je vedoucí komunikace ve stáji Toro Rosso. Max se prý dostal na kartingové okruhy ještě než uměl chodit, jeho osud byl tedy jasný. Závodit začal v sedmi letech a jezdil v kategorii Mini v belgickém šampionátu. A pár dní po svých osmých narozeninách se stal vítězem v belgickém motokárovém mistrovství – údajně i díky výborným schopnostem na mokré trati.

Že nešlo o náhodu, potvrdil o rok později, kdy Verstappen mladší vyhrál všech 21 závodů šampionátu. Třetí rok na motokárách nastupuje do série pro větší děti – třídy Mini Max belgické série Rotax Max Challenge a opět vyhrává úplně všechny závody. Startoval i v nizozemském kartingovém šampionátu, v němž vítězí – je tedy dvojnásobným mistrem.

V roce 2008 vítězí v belgické sérii Rotax Max Challenge v 16 závodech z 18 (ve zbylých dvou byl druhý), v nizozemské vyhrál 11 závodů z 12 – jediné jiné umístění bylo třetí místo po startu z posledního místa kvůli smyku v zahřívacím kole. V této sezoně dosáhl jedenácti let a mohl postoupit do kategorie Cadet – v ní vyhrál 11 z 12 závodů, v jednom případě ho zastavily technické komplikace. O rok později přidal další tři mistrovské tituly. V roce 2010 se konečně přesouvá na mezinárodní scénu do kategorie KF3. V ní vítězí v šampionátech WSK Euro a WSK World, v evropském šampionátu CIK-FIA končí pátý a ve světovém CIK-FIA World Cup druhý.

Rok 2011 nebyl tak slavný, Max měl hodně nehod, ale také hodně vyhrával. Kolísavé výkony, nehody i technické problémy ho pronásledovaly i o rok později ve vyšší kategorii KF2. Rok 2013 byl pro Verstappena poslední v motokárách. Zvítězil ve světovém KZ i evropském KZ a KF šampionátu, zároveň zvládl devět testů Formule Renault 2.0, během nichž zajel několik traťových rekordů. Testoval také monopost kategorie ATS Formel 3 Cup – opět s nejrychlejšími časy.

V roce 2014 se již plně soustředí na formulové závodění – jezdí v americké Florida Winter Series a v evropském šampionátu F3 končí třetí se stájí Van Amersfoort Racing. První vítězství mimochodem získal už při svém čtvrtém startu na Hockenheimringu. Vyhrál také Formula 3 Zandvoort Masters, stejně jako jeho otec. V šampionátu F3 si střihl jediný závod v Macau, dojel sedmý. Vzhledem ke svým dosavadním úspěchům se dostává do hledáčku několika stájí F1 – a počátkem srpna je oficiálně oznámen jeho nástup ke Scuderia Toro Rosso. Musí však ještě získat superlicenci, kvůli níž odjezdil s vozem své budoucí stáje 148 kol na italském okruhu Adria.

Zbytek jeho příběhu jsme už všichni mohli sledovat v přímých přenosech ze závodů a ti šťastnější přímo na vlastní oči. Ve své první sezoně skončil dvanáctý se ziskem 49 bodů, o rok později již pátý s 204 body – první čtyři závody jel ještě za Toro Rosso, zbytek již za Red Bull Racing, s nímž si připsal i své první vítězství na španělské Grand Prix. Sezona 2017, dvě vítězství, šesté místo celkově. 2018: opět dvě vítězství, čtvrté místo. 2019 a 2020: Pokaždé třetí místo. A jak to dopadlo letos, už všichni víme.