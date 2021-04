Matra Rancho byla jako Range Rover pro všechny. Po její smrti se zrodila legenda

Francouzskou společnost Matra (Mécanique Aviation Traction) si většina z nás spojí nejspíš se sportovními automobily a královnou motorsportu. Její aktivity však byly různé. Vedle těchto prací se totiž aktivně podílela i na výrobě bicyklů a kosmonautice. Na konci 60. let však prodala svou činnost spojenou s produkčními vozy značce Chrysler France (Simca) a začalo jít trochu do tuhého.

Prodeje klesaly a o vozy moc nebyl zájem. Bylo tak třeba přijít s něčím zajímavým, a to doslova. Inspiraci si konstruktéři vzali z Británie. Tam se totiž před časem představil velmi zajímavý počin - Range Rover. Luxusní koráb s kořeny v drsných terénních autech, který toho dost vydržel a dal se používat každý den. Byl ale dost drahý.

Kdyby tak někdo dokázal vyrobit auto podobné nátury, ale za menší náklady a pak jej prodávat za příznivou cenu. Nebyl by to hit? Nezbylo nic jiného, než to zkusit, protože prodeje byly bídné a bylo už opravdu nutné přijít s něčím spásným. To něco se vyvíjelo od roku 1973 a představilo se na pařížském autosalonu v roce 1977. Matra Rancho byla na světě.

Tvůrci si vzali inspiraci z modelu Simca 1100, jednoho z prvních francouzských hatchbacků, který dva roky po Renaultu 16 nastoupil na tehdejší módní vlnu. Vedle klasických karoserií se ale prodával i jako pick-up, což se jevilo jako ideální základ pro víceúčelové vozidlo. Inspirací ale byla i Simca 1307.

Výsledkem byl dvoudveřový pick-up se třetími dveřmi výklopnými nahoru. Třetí dveře se ale daly otevřít i nadvakrát. Spodní část pod oknem klasicky „spadla“ a vytvořila třeba sedátko, které se dalo zatížit až 150 kilogramy. Oproti tomu horní část s vyhřívaným sklem a stěračem se vyklápěla pomocí teleskopických tlumičů. Tady už se inspiraci slavným Britem těžko zapře.

Přední okna se zasouvala do dveří, zadní fungovaly jako „šoupačky“. Výbava byla dost na úrovni. Nechyběla příprava na autorádio s reproduktory ve dveřích, samonavíjecí pásy, tažné zařízení, střešní nosiče, anténa či měkčená palubní deska. S volitelnou třetí řadou sedadel pak můžeme rancho brát jako jedno z prvních MPV. Sedadla byla ovšem v opačném směru. Zároveň však mohla zadní část vozu sloužit jako prostor na přespání.

Velmi variabilní a moderní interiér byl schovaný pod dobrodružně vyhlížející karoserií, která k drsným vyjížďkám mimo silnice přímo vybízela. Ostatně inspirace luxusním Britem se i tady špatně skrývala. Díky koncepci a zajímavým nápadům však nepůsobila jako kopírka, ale uměla stát sama za sebe. Všimněte si třeba vykousnuté střechy pro lepší dráhu zadního stěrače.

Samonosná ocelová karoserie je na podvozku modelu 1100. Bohužel je náchylná ke korozi, což je jedna z největších bolístek tohoto vozu. Zadní nástavba však zreznout nemůže - byla z vyztuženého polyesteru. Matra Rancho jezdí na čtrnáctkách, které jsou na teleskopických tlumičích. Vpředu jsou kotoučové brzdy, vzadu bubny.

První typ poháněl vpředu uložený čtyřválec z vozu Simca 1308 GT o objemu 1,4 litru s dvojitým karburátorem Weber z rodiny agregátů Poissy, kterou má na svědomí motorový genius Georges Martin. Motor měl 80 koní a přes 4stupňovou manuální převodovku poháněl přední kola.

Vůz se začal prodávat jako Matra Simca Rancho, ale po odkoupení značky koncernem PSA se přejmenoval na Talbot Matra Rancho. Postupně pak vzniklo několik dalších verzí vozu včetně Grand Raid se samosvorným diferenciálem. Matra Rancho skončila bez nástupce v roce 1984, celkem se jich vyrobilo 56.457 kusů.

Projekt víceúčelového vozu pro rodinu byl prodán automobilce Renault, která ho pojala po svém. Vzniklo první evropské MPV - Espace. To už je ale jiný zajímavý příběh. Matra Rancho je dnes solidním veteránem, ale spoustu kousků už bohužel sežrala rez. V Německu je teď na prodej jeden pěkný exemplář za necelých 300 tisíc korun. Extrémně ceněný veterán z něj ale asi nikdy nebude.

No a jak to tedy bylo s tou úspěšností. Povedlo se, od představení poptávka po voze stoupala a byla to opravdu výhodná koupě. Hned po uvedení stál vůz 9000 eur, ostatní vozy byly často dražší. Nakonec je možná škoda, že se z tohoto vozu neudělala tradice, ale s přihlédnutím k tomu, co s myšlenkou posléze udělal Renault, by se možná naplno nerozjel kult MPV.