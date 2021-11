Mate Rimac se z garáže rodičů dostal na vrchol autoprůmyslu. Toto je jeho příběh

Zatímco zakladateli Tesly patřila minulá dekáda, v této bude možná nejskloňovanějším jménem Mate Rimac. Jeho příběh úspěchu je opravdu pozoruhodný, už jen proto, s jakou rychlostí nabral tempo. Narodil se v roce 1988 v Livnu na jihu Bosny a Hercegoviny. Když mu byly tři roky, jeho rodina se kvůli válce v bývalé Jugoslávii přestěhovala do Frankfurtu, kde bydlela až do roku 2000. Poté se Rimacovi přestěhovali do chorvatského Samoboru, kde Mateho otec založil realitní společnost.

Matemu se sice spolužáci posmívali kvůli výraznému bosánskému přízvuku, ale ve škole mu to šlo a také trávil dost času v garáži svých rodičů. Na střední škole ho jeho profesor Ivan Vlanić přesvědčil, aby se zúčastnil soutěže v elektronice, kterou navzdory skromným očekáváním vyhrál. Následovala první místa nejen v zemské, ale i celosvětových soutěžích v inovacích a elektronice.

Rimac Nevera oficiálně: EV hyperauto má 1914 koní a naučí vás jezdit okruhy

Úspěchy sklízel na kláních nejen doma, ale napříkald i Malajsii, Německu, Švýcarsku či Belgii. Ještě než mu bylo osmnáct, zaregistroval si několik patentů. V roce 2005 například zvítězil v soutěži s ovládací rukavicí pro elektroniku iGlove, která v sobě kombinovala funkce myši a klávesnice. Dále přišel se zpětným zrcátkem, které řešilo problém slepých úhlů, díky němuž vyhrál na mezinárodní přehlídce IENA v Německu.

Společně s technikou byl (a pochopitelně stále je) Mate Rimac velkým bláznem do aut. V roce 2006 si proto kupuje BMW 323i řady E30 z roku 1984 jako ideální zadokolkovou vstupenku k amatérskému závodění. Po dvou letech autu v rukou jeho nejlepšího kamaráda Gorana bouchl motor. Místo opravy se tehdy dvacetiletý majitel rozhodl pro něco výjimečného.

Richard Hammond měl vážnou nehodu. Testovaný elektrický hypersport shořel

„Jsem z Chorvatska a vždy mě inspiroval Nikola Tesla. Vždy jsem si říkal, proč nikdo nestaví elektrický závoďák nebo sportovní auto. Jednoho dne, když vybouchl motor v BMW, jsem se rozhodl spojit dvě své vášně – elektroniku a auta. A ukázat, co elektrická auta umí,“ uvedl Mate Rimac v rozhovoru pro kanál Drivetribe. Ze začátku se mu lidé na závodech smáli – co dělá na trati s pračkou? Můžu si z tvého auta nabít telefon? A tak dále.

Byla to dřevní doba elektromobility, připomeňme si, že třeba první Tesla Roadster byla hotová v únoru roku 2008. Auto bylo ze začátku dost nespolehlivé – selhávala hnací hřídel, baterie, další věci. Po každém závodu proto Mate Rimac v garáži vylepšoval, opravoval, vymýšlel techniku tak, aby fungovala. Pro rychlost i spolehlivost. Auto se nakonec ukázalo být konkurenceschopným proti vozům se spalovacími motory a sloužilo jako testovací platforma pro rozjezd automobilky.

Nový hypersport Rimac C-Two stále ještě naráží. Takto se ničí auto za desítky milionů

„Chtěl jsem vyrobit své vlastní auto. Věděl jsem, že je to složité, stovky a tisíce lidí to zkusili a nevyšlo to, ale jsou tu Horacio Pagani a Christian von Koenigsegg, kterým se to povedlo. V zásadě jsem chtěl udělat to, co oni,“ vysvětluje Mate Rimac. Podporu pro své nápady hledal i na technické univerzitě v Záhřebu, kde mu bylo řečeno, že není možné vyrábět auta v Chorvatsku. A že čím dříve tuto myšlenku opustí, tím méně lidí stáhne s sebou na dno. Což je pro mladého nadějného konstruktéra rada na dvě věci – jeho šestisetkoňová „e-M3“ se v roce 2011 zapsala do Guinessovy knihy pěti rekordy.

Společnosti Rimac Automobili, ve které do roku 2010 působil pouze on a designér Adriano Mudri (který je dnes šéfdesignérem Rimacu, původně dělal pro GM), se ozvali investoři z Abú Dhabí. Těm dal tip Chorvat, který měl kontakty s královskou rodinou ze Středního východu – výsledkem byl zájem o koupi dvou vozů, které v této době ani neexistovaly. Rimac získal (nebo spíše přemluvil) první zaměstnance a práce začaly po první investici, nicméně pak přišlo ultimátum – přesunout společnost na Střední východ, jinak penězovod vyschne. Co teď?

Porsche zvyšuje podíl v chorvatském Rimacu. Ten však stále zůstává nezávislý

Rimac neuhnul, společně se svým týmem představil vůz Concept One na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2011 a souběžně s jeho vývojem začal pracovat pro různé automobilky na vývoji elektrického pohonu, baterií a dalších komponentů. Tímto se vzdal přislíbených 4,5 milionu eur. Rimac Concept One se skutečně dostal na silnice, vyrobeno bylo osm kusů. Vůz o výkonu 913 kW (1241 k) zrychlil na 100 km/h za 2,5 sekundy, elektronikou omezená maximální rychlost činila 340 km/h. Každé kolo je poháněno bezkartáčovým synchronním stejnosměrným elektromotorem, baterie o kapacitě 90 kWh dávaly dojezd 349 kilometrů.

Reakce na vůz byly různorodé – časopis EVO chválil jízdní výkony, systém vektorování točivého momentu, kritizoval zpracování. Magazín Road & Track chválil ticho a vyzdvihl, že si řidič přijde jako v malé elektrárně. Velká a pěkně nebezpečná chvilka přišla v pořadu Grand Tour. Richard Hammond, povzbuzován svými kolegy Jeremym Clarksonem a Jamesem Mayem, vyrazil na trať v St. Gallen ve Švýcarsku a boural. Zadek mu ulétl z levé strany napravo, nebylo dost místa, auto spadlo ze svahu – vše dopadlo mnohem lépe, než Hammondova nehoda v dragsteru. Ale zpátky k Rimacovi.

VW prodává Bugatti. V novém podniku získá většinový podíl chorvatský Rimac

V roce 2018 do automobilky vstupuje Porsche s desetiprocentním podílem - dále vstupují Kia a Hyundai. Peníze slouží primárně k rozvoji elektrických vozů, vývoji systémů a baterií, ke klientům se řadí Aston Matin, Ferrari, Cupra, AMG, Jaguar, Mercedes, pochopitelně Porsche, Renault a další. Na scénu přichází druhé auto této automobilky, která se místo plnohodnotného výrobce rozrostla na technického experta pro světové hráče. Původně pojmenované jako C_Two, nyní Rimac Nevera (dle nečekané bouře na Jadranu) – má vzniknout ve 150 kusech. Výkon 1408 kW a točivý moment 2360 Nm, zrychení na 100 km/h za 1,97 sekundy... A každý kus vám Mate Rimac podepíše. Prý nebudou existovat dva totožné kousky.

Po deseti letech po začátku v garáži svých rodičů je nyní Mate Rimac výkonným ředitelem společnosti Bugatti Rimac d.o.o. – koncern Volkswagen věří ve flexibilitu Rimacu v elektrickém pohonu aut a dodržování tradic v rámci Bugatti. Společnost Bugatti Rimac má 55% podíl, samotný Mate drží 35 %, Porsche má 22 %, Hyundai 11 % a skupinka dalších investorů 32 %. To vše v rámci komplexní vlastnické struktury, jejíž přehled najdete v galerii. Z hlediska vlastnické struktury bude mít divize pohonu s názvem Rimac Technology stoprocentní kontrolu skrze Rimac Group. Na chlapíka s elektrickou E30, kterou ladil v garáži mámy a táty je to parádní úspěch, že?