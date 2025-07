Máte hodně ojetou Toyotu? V Česku můžete být členem oficiálního značkového klubu

Čím více kilometrů máte najeto, tím více si vás bude Toyota vážit. Tedy s nadsázkou. České zastoupení značky totiž u nás spustilo zajímavý projekt Lovci kilometrů, který sdružuje majitele vozů s vysokým nájezdem. Ve speciální facebookové skupině mohou lidé sdílet zkušenosti, zážitky z cest, hledat rady, přičemž za samotný vstup do komunity s pořádnou ojetinou vás značka dokonce obdaruje.

Registrace do programu je určená pro každého majitele Toyoty s nájezdem více než 200.000 kilometrů. Do vybrané skupiny se zájemci dostanou po vyplnění formuláře na webu značky, načež po registraci obdrží kurýrem uvítací dárkový balíček a přístup do zmíněné facebookové skupiny. Program existuje od letošního května a dosud se do něj přihlásilo přes 100 členů. Navazuje přitom na obdobný koncept polského zastoupení Toyoty, který funguje již řadu let.

V režii Toyoty jsou majitelé ojetých vozů ve skupině „kvalifikováni“ do jedné ze čtyř úrovní rekordů, od bronzové po platinovou. Bronzová skupina sdružuje majitele s nájezdem 200.000–299.999 km, stříbrná 300.000–399.999 km, zlatá 400.000–499.999 km a nejvyšší platinové úrovně dosáhnou majitelé vozů s nájezdem nad 500.000 km.

Být součástí komunity ojetin může majitelům přinést i další výhody. Ve skupině například probíhají soutěže o ceny, nedávno tak mohli členové získat lístky na festival Rock for People, jehož je značka partnerem. Do budoucna chce nicméně Toyota v klubu nabídnout i další výhody spojené s autorizovanými službami pro starší vozy.

„Klub Lovců kilometrů je pro nás skvělým způsobem, jak ukázat, co všechno dokážou vozy Toyota v rukou našich zákazníků. Majitelé se s nadšením dělí o své kilometry na cestách, a přitom vzniká autentický obsah přímo od lidí, kteří Toyotou opravdu žijí. Je to zároveň i jasný důkaz toho, co považujeme za naše hlavní hodnoty – tedy dlouhou životnost, minimální nároky na údržbu a především spolehlivost,“ dodává Zuzana Papežová, manažerka marketingové komunikace české Toyoty.

Zdroj: Toyota | Zdroj videa: Toyota