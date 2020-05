Maserati vzdává hold Stirlingu Mossovi a potvrzuje svůj návrat do světa motorsportu

Závodní jezdec Stirling Moss zemřel letos 12. dubna ve věku 90 let. Automobilka Maserati se mu rozhodla vzdát hold prototypem chystaného supersportu MC20. Vzhled prototypu je inspirovaný závodním vozem Maserati Eldorado, se kterým Moss v roce 1958 nastoupil do závodu Trofeo dei due Mondi.

Odhalení prototypu si automobilka nechala na 13. května, protože včera to bylo přesně 64 let od vítězství tohoto závodního jezdce na Velké ceně Monaka za volantem Maserati 250F. Moss jel v čele závodu od prvního až do posledního kola. Vedle Mosse si jako dalšího slavného jezdce s 250F můžete připomenout i Fangia.

„To, že jsme se rozhodli vzdát siru Stirlingovi čest právě prototypem MC20 není náhoda. Prostřednictvím tohoto modelu chce značka s trojzubcem v logu zdůraznit své sportovní poslání a především se po posledním vítězství světového šampionátu v roce 2010 vrátit na vedoucí pozici závodních okruhů s dalším výjimečným vozem,“ uvádí automobilka Maserati.

Nyní tedy máte stoprocentně potvrzené, že Maserati se s tímto novým modelem vrací na závodní okruhy. Se zbrusu novým pohonným ústrojím navrhnutým od podlahy půjde o vítanou změnu. Otázkou je, kam až chce značka s novinkou mířit. Zmíněným rokem 2010 zřejmě odkazuje na kategorii GT1. Osobně si ale myslím, že i GT3 je ta správná cesta. Místním krajanům z Ferrari a Lamborghini by mohl nováček vzít vítr z plachet.