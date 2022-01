Maserati vstupuje do Formule E. Vzhledem k plánům pro to má dobrý důvod

Závodní historie dodnes tvoří image značky Maserati. Po více jak desetileté pauze se značka opět vrací na startovní rošt.

Závodní okruhy od počátku promlouvaly do duše modelů značky Maserati. Aby ne, když od prvního startu ze závodního roštu uplynulo už 96 let. V roce 1926 vyrazil samotný Alfieri Maserati se speciálem Tipo 26 na slavný závod Targa Florio ve třídě do 1.5 litru.

O jednatřicet let později pomohl značce Juan Manuel Fangio získat výhru šampionátu Formule 1. Poslední vůz postavený pro tuto sérii nesl označení 250, za jehož volantem se objevila Maria Teresa De Filippis, první žena, která se dokázala do „královny motosportu“ kvalifikovat. Jistě si také pamatujete na supersport MC12. Šlo o závodní vůz uzpůsobený pro silniční provoz na bázi Ferrari Enzo. Automobilka s ním v sérii FIA GT vyhrála 22 závodů a 14 titulů (jezdců, konstruktérů a týmů) mezi lety 2004 až 2010.

Nyní nastal čas vrátit slavný trojzubec zpět na okruhy. Automobilka potvrdila vstup do světového poháru ABB FIA Formule E v sezóně 2023. Jedná se o první šampionát vyhrazený čistě elektrickým vozům a Maserati je první italskou značkou, která se ho zúčastní. Formule E je dramatickým seriálem, kde se vozy prohánějí ulicemi New Yorku, Monaka, Berlína, Mexico City, Londýna i Říma.

Když se zamyslíme, není to zcela nelogický krok. Maserati chce všechny nové modely nabízet i v čistě elektrické verzi a technologie otestované ve Formuli E budou mít značný přínos. Tohoto pohonu se dočkají i dnes známé modely Maserati Grecale, GranTurismo, GranCabrio a MC20. Právě poslední jmenovaný supersport již má potvrzený elektrický derivát s přívlastkem Folgore. Jeho technologie a pohon budou hrát významnou roli při konstrukci závodního speciálu Formule E. Dle Maserati nastoupí do 9. sezóny s nejrychlejším, nejlehčím a nejvýkonnějším monopostem, co Formule E dosud viděla.