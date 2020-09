Maserati ukazuje, jak vypadá dojemné znovuzrození. Další modely dorazí do roka

O Maserati se teď bude asi hodně mluvit. Prezentace nové supersportovního modelu začala novou éru značky. Vedle aktualizování současného modelového portfolia a MC20 nás tak čeká ještě pár nových modelů. Včera se třeba nenápadně ukázalo i zcela nové SUV, které nese název Grecale.

Grecale je stejně jako Levante vítr, konkrétně od severovýchodu. Označoval se tak i italský torpédoborec. Od tohoto vozu můžeme očekávat poměrně hodně. Platformu bude sdílet s Alfou Romeo Stelvio, které platí za jedno z nejlépe jezdících SUV na trhu. Vyrábět se bude společně se Stelviem a Giulií v Alfa Romeo Cassino Plant.

Světová premiéra by měla proběhnout na jaře příštího roku. Hned poté by mělo nové SUV najet na výrobní linku. Mezi konkurenty se bude řadit třeba Jaguar F-Pace či Porsche Macan. V době uvedení vozu na trh by už mohlo být na světě i nové GranTurismo. Očekává se také, že se brzy ukáže supersport MC20 bez střechy.

Automobilka se také připomněla včerejší unikátní prezentací. Akce se konala na závodním okruhu v domácí Modeně. Soundtrack celé show vytvořil Sandro Mussida. Spektakulární podívanou si můžete pustit níže.

Akce v číslech

5 jazyků do kterých byla akce tlumočena

2 simultánně probíhající akce v New Yorku a v Tokiu

1 monumentální jeviště (23 m vysoké, 33 m široké, 30 m hluboké)

1 otočná platforma o průměru 500 cm

1 gigantická LED obrazovka

630 m2 celkové plochy (LED obrazovka o rozměrech 26×18 m a střešní LED obrazovka 13×13 m)

Pro diváky:

44 vozů Maserati rozmístěných do tvaru drive-in kina

2 tribuny o rozměrech 21×19 m (každá pro 200 hostů sedících v souladu s nařízeními proti šíření nemoci covid-19)

Zákulisí a produkce:

24 dní produkční práce na místě

44 tahačů pro přepravu

450 motorizovaných světlometů pro osvětlovací systém

24 akustických reproduktorů K1L, 24 akustických reproduktorů K2L, 12 subreproduktorů K1 a 24 reproduktorů zvukového systému Ks28

9 pevných a mobilních televizních kamer koordinovaných dvojnásobným týmem 15 lidí

Personál a logistika: