Maserati testuje nové GranTurismo. První elektromobil značky se zatím maskuje

Maserati pomalu tahá z rukávu další novinku. Po upoutávce na nové SUV Grecale nám poskytuje první pohled na novou generaci modelu GranTurismo. Na pár fotkách a zatím v maskované podobě prototypu lze vidět tradiční proporce italského GT, nepochybně ale model nastoupí na designovou vlnu započatou supersportem MC20.

Nové GranTurismo bude navíc zásadním modelem v elektrifikované budoucnosti značky. Maserati totiž oficiálně potvrzuje, že novinku máme očekávat s čistě elektrickým ústrojím. První elektromobil Maserati je tedy za dveřmi. Prozatím ale zůstává naděje, že vedle baterií nabídne značka i konvenční spalovací variantu.

Jak by mohlo elektrické Maserati znít, to už automobilka předvedla ve starší upoutávce (viz níže). Datum premiéry nového GranTurisma zatím neznáme. V tuto chvíli mají prototypy najíždět testovací kilometry v provozu i na trati. Nakonec se máme kromě kupé opět dočkat i kabrioletu GranCabrio. Výroba obou vozů bude probíhat v Turíně.