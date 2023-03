Maserati se vrací na okruhy také v kategorii GT2. Soutěžní placka má 630 koní a techniku z F1

Italská značka s trojzubcem ve znaku pokračuje v odkazu slavné MC12 novým závoďákem. Je krásný a bude i pekelně rychlý.

Na trati Autodromo Varano de´Melegari se představil zbrusu nový soutěžní speciál Maserati GT2. Zkušební jízdy probíhaly v rámci ladění a příprav na první ostré nasazení, které se odehraje na letošní 24hodinovce ve Spa. Automobilka chce pokračovat v téměř stoleté závodní tradici a navázat na legendární MC12, která poprvé vyjela na trať v roce 2004 v rámci kategorie FIA GT1. Odjela celkem 94 velkých závodů, z nichž si odnesla 40 vítězství – což je hodně dobré skóre.

Nová GT2 stojí na lehkém centrálním karbonovém monokoku, její kompozitová kapotáž má poskytnout ideální poměr mezi přítlakem a odporem vzduchu. Při vývoji byla velká pozornost věnována vyvážení aerodynamického zatížení, s nímž se dá pracovat díky přednímu splitteru a nastavitelnému zadnímu křídlu. Pohon má na starost šestiválcový motor Nettuno s výkonem 463 kW (630 k) s patentovanou technologií MTC (Maserati Twin Combustion), inspirovanou motory z F1.

Ta využívá předkomoru před hlavní spalovací komorou, s níž je spojena speciálními otvory, podpůrnou zapalovací svíčku pro stálé spalování ve chvílích, kdy motor nepotřebuje k zážehu předkomoru, a kombinaci přímého a nepřímého vstřikování. Síla jde na kola přes šestistupňovou sekvenční převodovku. Vůz má elektrický posilovač řízení, nastavitelné tlumiče i stabilizátory. Uvnitř má pilot k dispozici 10“ displej.

Andrea Bertolini, testovací jezdec Maserati, při testování uvedl: „První dny jsou vždy zcela výjimečné, o to víc, když jsem měl to štěstí, že jsem Maserati dovedl k úspěchu v mistrovství světa GT1, kde jsem získal čtyři tituly. Nyní se chystáme vrátit na trať s dalším nádherným vozem. Máme za sebou spoustu zkušebních jízd a první ohlasy jsou pozitivní. Návrat za volant vozu GT byl opravdu vzrušující a bylo vidět, že všichni zúčastnění jsou velmi nadšení a motivovaní. Zaměřili jsme se na vývoj produktu, který nejenže obstojí v porovnání s konkurencí, ale je také ideálním vozem pro naše gentlemanské řidiče z hlediska ovladatelnosti, komfortu a výkonu. Chceme, aby v tomto voze zažili jedinečný pocit. V posledních několika měsících jsme intenzivně pracovali na simulátoru, a to díky nasazení fantastického týmu. Čeká nás intenzivní série testovacích dnů, abychom se připravili na návrat na trať.“