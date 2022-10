Maserati oslavuje první ženu kvalifikovanou do Velké ceny formule 1. Volte moudře, barva určuje vše

S limitovanou edicí modelů Ghibli a Levante vzpomíná Maserati na první ženu kvalifikovanou do Velké ceny formule 1.

Na Maserati je sympatické, že navzdory představení prvního elektromobilu GranTurismo nelepí všude hesla propagující elektromobilitu, ale nadále věnuje pozornost konvenčním modelům. Pro oblíbence Ghibli a Levante připravilo speciální edici FTributo .

Po 67 letech vzpomíná na triumfální výkon madam Marie Teresa De Filippis, která se jako první žena dokázala kvalifikovat do Velké ceny formule 1 právě s vozem Maserati 250F. Tato energická dáma získala přezdívku „The She-Devil“. Před nástupem do F1 v roce 1958 skončila čtvrtá ve třídě objemu do dvou litrů a celkově devátá v 39. ročníku náročného závodu Targa Florio konaném v říjnu 1955. Závod jela s Maserati A6GCS a spolujezdce jí dělal Luigi Bellucci. Automobilka sice prozradila, že půjde o limitovanou edici, ale s oznámením počtu kusů ani cen se zatím neobtěžovala.

Maserati zvolilo zajímavý přístup a limitované modely nabízí v oranžové Arancio Devil, šedé Grigio Lamiera. Výběr pečlivě zvažte, protože od něj se odvíjí barvy detailů. Oranžové vozy mají kola v povrchové úpravě Grigio Opaco zdobená kobaltově modrým lemem a ve stejném provedení jsou i exteriérové plakety. Pro šedý lak byl zvolen leskle černý vzhled kol a oranžové akcenty. Levante obouvá 21palcová kola Anteo, zatímco Ghibli stojí na sadě Titano o stejném průměru.

V interiéru si můžete vybrat mezi černou a oranžovou s možností zrnité struktury. Sladěné prošívání je pevně dané. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o balíček vizuálních prvků, zůstávají všechny motorizace beze změny.