Maserati MC12 Versione Corse si vyžádali nadšení milionáři. Brutální stroj teď může být váš

Maserati MC12 značilo v roce 2004 návrat značky na závodní dráhy po téměř čtyřech dekádách. Vůz byl založený na Ferrari Enzo a úspěšně se zapojil do seriálu FIA GT. Během let 2004 a 2005 se pak vyrobilo padesát homologačních speciálů určených na silnice. Závodní verze od Maserati Reparto Corse se pak třeba může pochlubit ovládnutím závodu na 24 hodin ve Spa.

Některým nadšencům ale silniční verze tohoto brutálního závoďáku nestačila. Chtěli víc. Maserati jejich prosby vyslyšelo, v roce 2006 vzniklo Maserati MC12 Versione Corse. Je to v podstatě to samé, co Ferrari z programu XX a vůz je příbuzný modelu FXX. Je to v podstatě závodní auto, které nesmí nikam jinam než na závodní dráhy a k tomu všemu je zbaveno restrikcí FIA.

S hmotností 1150 kg je Versione Corse o 200 kilogramů lehčí než silniční verze. Nemá kontrolu trakce, stability ani ABS. Když na to máte, můžete na plný plyn zrychlit z klidu na 200 km/h za 6,4 sekundy. Další kvalty jste posílali na zadní kola přes šestistupňovou sekvenční převodovku Camiocorsa a brzdy byly samozřejmě karbon-keramické.

Vzniklo pouze dvanáct takových aut, každé s cenovkou 1.000.000 eur. Byla to ale šikovná investice, jak prokázal jeden gentleman z Německa, který vůz s číslem šasi 0008 koupil v roce 2007, trochu si s ním zajezdil, přiřadil do sbírky a nyní ho prostřednictvím aukce RM Sotheby's posílá dál. Cena se očekává někde mezi 2,8 až 3,5 milionu eur.