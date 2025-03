Maserati GT2 Stradale poprvé v Česku! Tuhle laskominu na okruhy bude mít jen pár šťastlivců

Tradiční italská automobilka Maserati neměla vždy na růžích ustláno, ale s příchodem modelu MC20 započala renesance, která se značky drží dodnes. Současným vrcholem snažení v návratu na vrchol je účast v závodech kategorie GT2, kde mezi sebou soutěží především gentlemanští závodníci. Stroj pro tuto kategorii zkonstruovalo Maserati právě na základech karbonového supersportu MC20, což se vyloženě nabízelo a ostatně nám bylo něco takového již při představení auta slíbeno.

Nicméně vzhledem k tomu, že zákazníci slyší i na skoro závodní stroje určené na veřejné silnice, využilo Maserati příležitosti a postavilo také silniční verzi pojmenovanou GT2 Stradale. Od Maserati jsme něco takového, i když za jiných okolností, viděli naposledy u ikonického supersportu MC12, a posledním okruhově zaměřeným strojem bylo GranTurismo MC Stradale z počátku minulé dekády.

Ačkoliv by to tedy ještě před pár lety nikdo neřekl, je tady italská konkurence pro Porsche 911 GT3 RS s trojzubcem ve znaku. Užít si tento vůz může pouze 914 zákazníků, pár jich bude mimochodem i v Česku. Tito lidé musí mít samozřejmě tučné bankovní konto, jelikož cena za pěkně naspecifikovaný kus jde nad 300 tisíc eur, což je částka přesně z ranku podobně zaměřených hraček.

Maserati nanosilo tuhle křupavou karbonovou houstičku na ten správný pult, premiéra totiž proběhla na prestižním eventu Monterey Car Week v srpnu minulého roku. A jakožto Italofil si dokážu představit, že kdybych se tam tudy procházel s průměrnými příjmy tamních návštěvníků, asi by to se mnou u stánku Maserati cukalo. Vlastně bych to asi rovnou podepsal.

Z auta čiší radost. Nevypadá jako vytuněná mrcha, ale vyzařuje auru světa motorsportu. Ze všech stran teče z GT2 Stradale karbon - něco máte ve standardu a za něco se tučně připlácí. Obří zadní křídlo má lví podíl na maximálním možném přítlaku 500 kilogramů, přičemž zadní části vozu připadá 370 kg. Tohle platí při rychlosti 280 km/h. Pro porovnání, 911 GT3 RS má v rychlosti 285 km/h přítlak 860 kg.

Nicméně tuhle hodnotu objeví a pocítí až profesionální řidič na okruhu, na běžné silnici se k tomu jako příčetný smrtelník ani nepřiblížíte. Plnými doušky si ale můžete užívat všechno ostatní. Stradale má pět jízdních režimů včetně nastavení do mokra a samozřejmě má i dost režimů na okruh. Uvnitř jeho radikálnost odhalí především příplatkové skořepiny Sabelt, které jsou mimořádně pohodlné, a do kterých se můžete chytit buď klasickým pásem, nebo lze zvolit okruhové kšandy. Obojí tam je.

Středový tunel je oproti standardní MC20 trochu vytažený nahoru, pro lepší přístup k ovládacím prvkům. Další velkou odlišností je indikátor řazení na horní části věnce volantu, a pak také poutko pro otevírání karbonových dveří, které jsou docela ztěžka, a to směrem od sebe a vzhůru. Jinak je to ale normální MC20 s infotainmentem, klimatizací a prémiovými reproduktory.

Pokud se budete chtít zabalit na nějaký vzdálenější okruh, můžete k tomu využít zadní zavazadelník o objemu 100 litrů. Je to místo tak na tašku a na helmu a bohužel víc se tam toho nevejde. Určitě můžete namítnout, že si další zavazadla můžete dát pod přední kapotu, jenže to nejde. Stejně jako u GT3 RS se kufr z přední kapoty vystěhoval a zamířily sem ventilátory pro usměrňování vzduchu nasávaného z předního nárazníku.

Pod zadní kapotou s vkusně implementovaným znakem trojzubce je rodinné stříbro Maserati - zbrusu nový vidlicový šestiválec Nettuno, na který mohou být v Modeně náležitě pyšní. Tady má oproti MC20 o 10 koní navíc, takže 640, a to v 7500 otáčkách. Má dvě turba umístěná po stranách, předkomůrkové zapalování a suché mazání. Když ho rozběsníte, dostanete se z 0 na 100 km/h za 2,8 sekundy a pojedete 324 km/h.

Převodovka je osmistupňová dvouspojka s karbonovými pádly pod volantem. Odtučňovací kůra pak vyústila v krásných 1365 kg. Geometrie podvozku a kalibrace řízení vychází přímo ze závodního auta, takže jízdní zážitek bude od MC20 zcela odlišný. Distribuci výkonu mezi zadní kola řídí elektronický samosvorný diferenciál s elektro-hydraulickými aktuátory. Tahle věc se umí rozhodnout co udělá za 100 milisekund.

Pneumatiky dostanete od Michelinu, skvělé Cup 2 s rozměrem 245/35 R20 vpředu a 305/30 R20 vzadu. O zastavení se starají závodní karbon-keramické brzdy, u kterých si můžete vybrat barvu třmenů. V tomto případě to byla modrá, která tak hezky doplňovala chameleoní lak Digital Aurora z individualizačního programu Fuoriserie.

Maserati GT2 Stradale budeme snad vídat na okruhových dnech už v následujících měsících. Jeho konkurenta z Německa však budeme nejspíš potkávat častěji, to je bez debat. Možná je to tedy i takový tip na nevšední zábavu na okruhy, navíc z Itálie. GT2 Stradale není jen načančaná MC20, jak se občas říká. Teda ona to načančaná MC20 je, ale s přihlédnutím na výčet všech úprav, kalibrace a nastavení, je to zcela jiné auto.

Maserati GT2 Stradale vs. Porsche 911 GT3 RS Model GT2 Stradale 911 GT3 RS Motor V6 3.0 B6 4.0 Výkon [kW/ot.min] 471/7500 386 Točivý moment [N.m/ot.min] 720/3000-5500 465 Zrychlení [s] 2,8 3,2 Maximální rychlost [km/h] 324 296 Převodovka 8DCT 7PDK Maximální přítlak 500 kg při 280 km/h 860 kg při 285 km/h Hmotnost [kg] 1365 1450 Rozměry [mm] 4669 x 1965 x 1222 4572 x 2027 x 1322