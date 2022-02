Maserati Grecale má datum premiéry! Zřejmě naposledy se ukazuje v tajemné kamufláži

Chystané SUV italské značky vyráží na silnici se speciálními polepy, které mají dráždit lidskou zvědavost.

Dlouho očekávaný přírůstek do nabídky Maserati má datum své premiéry. Tentokrát už doopravdy, původně byla totiž zamýšlena na polovinu listopadu loňského roku, plány však zhatil globální nedostatek polovodičů, díky němuž by automobilka nebyla schopna plnit nové objednávky. Nyní se ale zdá, že je vše na dobré cestě a slavnostnímu odhalení nic nebrání. Proto zřejmě značka vyslala do světa jen lehce kamuflovaný vůz se speciálními polepy.

Na nich najdeme řadu vzkazů se slovy, nahrazenými hvězdičkami. Pod nimi se skrývají konkrétní informace, které mají být vyjeveny 22. března při představení modelu – velikost zavazadlového prostoru, úhlopříčka digitálního přístrojového štítu, délka prostoru pro nohy, výkon audiosystému plus počet jeho reproduktorů a tak dále.

Z dříve zveřejněných informací víme, že Grecale bude sdílet techniku s Alfou Romeo Stelvio. Na délku má mít 4846 mm, na šířku včetně zrcátek 2163 mm a rozvor bude měřit 2901 mm. Vzduchové odpružení slibuje rozsah nastavení světlé výšky 65 mm, uvnitř pak najdeme množství digitálních obrazovek na úkor klasických ovladačů. Moderní době ustoupí také analogové hodiny, které nahradí elektronické provedení.

Oficiálně potvrzena je zatím mild-hybridní verze s 48V systémem a dvoulitrovým benzinovým turbomotorem o výkonu 221 kW a s 450 N.m točivého momentu, která zrychlí na 100 km/h za 5,6 sekundy a zvládne až 240 km/h. V nabídce ale jistě nebudou chybět i ušlechtilejší motorizace. Z tajemných polepů můžeme vyčíst ještě jednu věc – zeměpisné souřadnice ukazují do italské Modeny do parku Parco Giardano Ducale Estense, kde k odhalení pravděpodobně dojde.