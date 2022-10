Maserati GranTurismo konečně detailněji! Elektromobil, nebo šestiválec? Je to na vás, může mít až 760 koní

Tak jsme se dočkali. Nové Maserati GranTurismo je přesně tím produktem, který nám značka slíbila. Potěší puristy a je konkurencí pro nový segment elektrických GT.

Už to není žádné lákání ani únik informací. Snad všichni už tohle auto viděli, ale oficiální uvedení probíhá až teď. Nové Maserati GranTurismo, další kapitola v příběhu, který se začal psát modelem A6 1500 před 75 lety. Je to auto, které si můžete koupit s výkonným spalovacím motorem i elektromotory. Pojďme se tedy konečně podívat na to, co Maserati myslí sloganem The Others Just Travel.

Design? Tak ten se moc nezměnil a při pohledu na předchůdce ho můžeme nazvat pouhou evolucí. Jakožto luxusní auto na překonávání dlouhých vzdáleností, spadající do kategorie grand tourer, je oprášený designový jazyk i po letech i nadále atraktivní a svébytný. Je to jednoduše Maserati na první pohled, navržené v Innovation Lab, stavěné v Turíně. Bohužel je před našimi zraky i nadále skrytý interiér.

Už ale máme na 100 % potvrzené motory. GranTurismo dorazí ve třech verzích - Modena, Trofeo a Folgore. První dvě verze pohání motor V6 Nettuno o objemu 3,0 litru. Verze Modena jej má naladěný na 490 koní, Trofeo na 550 koní. Výkon jde na zadní kola přes 8stupňovou převodovku ZF. Folgore je 800voltový elektromobil se třemi elektromotory s permanentními magnety - jeden vpředu a dva vzadu.

Kombinovaný výkon elektromotorů činí 760 koní a chlubí se točivým momentem 1350 N.m. Folgore tak dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy a pokračovat může až do 320 km/h, což je na elektromobil nevídané. Mimochodem Modena bude na stovce za 3,9 sekundy a Trofeo za 3,5 sekundy. Baterie má kapacitu 92,5 kWh, je rozložena v podvozku do písmene T a vychází z technologie Formule E. Více technických údajů zjistíme zřejmě až s homologací.

Maserati použilo hodně hliníku (65 % auta), hořčíku a vysokopevnostní oceli, což vyžadovalo nový přístup k výrobě. Zajímavostí je centrální mozek Vehicle Domain Control Module (VDCM), který všechny systémy auta hlídá. Tato technologie je již známá, v podstatě vnímá všechny pohyby auta a upravuje chování podvozku podle vašeho jízdního stylu. Už se o tom mluvilo ve spojitosti s novým SUV Grecale.

Folgore má rozložení hmotnosti 50:50, tedy perfektní. Sourozenci s V6 mají rozložení 52:48, tedy téměř perfektní. Všechny GranTurisma mají dvojité lichoběžníky vpředu, víceprvkovou nápravu vzadu a vzduchové odpružení. Vpředu jsou 380mm kotouče s šestipístkovými třmeny, vzadu 350mm kotouče se čtyřpístkovými třmeny. Kola jsou 20- či 21palcová s pneumatikami širokými 265 vpředu a 295 vzadu.

Pokud jde o hmotnosti, tak Folgore váží 2260 kilogramů a šestiválce 1795 kilogramů. Bude ale samozřejmě záležet na výbavě. V tomto směru Maserati zmiňuje audiosystém Sonus Faber 3D skládající se z devatenácti reproduktorů o celkovém výkonu 1195 W. Více se o autě dozvíme s blížícím se uvedením na trh. K tomu by mělo dojít na začátku příštího roku.