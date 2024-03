Maserati GranCabrio je krásný spyder s brilantním šestiválcem. Léto už se blíží, můžete objednávat

Flotila automobilka Maserati se rozšiřuje o další model a nejen Italové se mohou radovat, že tu máme další vzkvétající automobilku s duší, která využívá vlastní techniku, dělá si většinu věcí u sebe doma, má bohatou historii a její auta jsou skvostná. Na běžné konzumenty odpovídá SUV Grecale, novým modelem je ale již druhý kabriolet v portfoliu, nové GranCabrio, což je v podstatě GranTurismo se stahovací střechou.

Abychom to napsali správě, GranCabrio je samozřejmě spyder. Techniku vozu už známe, na trh vstoupí ve verzi Trofeo, tedy s šestiválcovým motorem Nettuno o objemu 3,0 litru, který je takovým klenotem dnešní doby a může se pochlubit výkonem 542 koní. Látková střecha se skládá do zavazadlového prostoru, lze to provést i za jízdy do rychlosti až 50 km/h a celý proces trvá 14 sekund.

Standardní výbavou bude vyhřívání krku pro řidiče a spolujezdce, které nabídne tři intenzity ofuku. Na přání bude k mání také větrná clona pro snížení vzniku turbulencí v prostoru pro cestující. Maserati nezveřejnilo hmotnost vozu, ale bude to zřejmě jen o kus více než u verze coupé, která váží 1795 kg, což je na grand tourery tohoto střihu velmi slušná hodnota, i když je pod kapotou „pouze“ šestiválec.

Převodovkou je samozřejmě opět osmistupňové ZF, se kterým má vůz zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy. Jak si GranCabrio povede oproti konkurenci je nyní těžké odhadnout, nabízí se srovnání s Ferrari Roma Spider, které má oceňovaný osmiválcový čtyřlitr, co produkuje v 7500 otáčkách 620 koní. GranCabrio je již možné objednávat.