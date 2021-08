Martin Vaculík je jednou z nejvýraznějších postav české automobilové žurnalistiky. Nic si nenechá pro sebe, což můžete cítit ze všech jeho textů ve Světě motorů. Na výstavě Auta na náplavce jste se s ním mohli setkat již včera během zajímavé diskuse s expertem na elektromobilitu Prof. Janem Mackem, a protože Vaculíka není nikdy dost, dorazí na náplavku i dnes. Odpovídat bude na dotazy čtenářů a tuto příležitost byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Kolega Standa Kolman z Auto.cz včera Martina Vaculíka vyzpovídal a vzniklo z toho velice zábavné video. Martin shrnul své pocity z výstavy a svým vlastním způsobem předvedl, jak by měla dnešní diskuse s čtenáři vypadat. Tak vyrazte na náplavku, vezměte si do ruky mikrofon a ptejte se na všechno, co vás o autech zajímá. Pokud se nebudete ptát, bude ticho!

Vedle Martina Vaculíka, zástupce šéfredaktora časopisu Svět motorů, dnes dorazí na náplavku i Tomasz Wiatrak, předseda představenstva a generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a atletka Zuzana Hejnová, která bude mít na stánku automobilky Volkswagen autogramiádu. Tak neseďte doma a vyrazte se mrknout na oba břehy Vltavy mezi Palackého a Železniční most. Vstup na výstavu je samozřejmě zdarma!