Martin Prokop po Dakaru 2021: Být v elitě je jako droga, Shrek ale musí vydržet víc

Chybělo málo a Martin Prokop s Viktorem Chytkou mohli na letošní Rallye Dakar skončit v nejlepší pětce. Drželi se v ní, po šesté etapě se však propadli až na desáté místo a v celkovém pořadí automobilů nakonec skončili devátí. Na Dakaru se může stát cokoliv, a čím větší diskomfort posádky zažívají, tím je to pro ně lepší. Dakar má být tvrdý a nevyzpytatelný, což bylo v letošním roce splněno.

Letošní Rallye Dakar hodně ovlivnila pandemie koronaviru, podle Martina Prokopa však největší stres přicházel před odletem. O účasti toho či onoho člena týmu totiž do poslední chvíle rozhodoval negativní test na koronavirus. Benzina Orlen Team musel kvůli pozitivnímu výsledku nahradit dva členy týmu, jakmile měl ale jistotu, že může startovat, omezení kvůli koronaviru podle jeho slov Martina Prokopa přestal vnímat. Na rouškách si pořadatel zakládal, to ale bylo to nejmenší.

Nejtěžší dálková soutěž světa se již podruhé jela v Saúdské Arábii a podle posádky Benzina Orlen Teamu byla opravdu výživná. Navigátor Viktor Chytka na dnešní tiskové konferenci sdělil, že organizátoři týmům naslouchají. Jestliže si některé posádky loni stěžovaly na příliš snadné podmínky, letos to byl Dakar, jak má být. A to jak po stránce samotného terénu, tak navigačně.

Ostatně změny se týkaly také navigátorů v automobilech a kamionech. Ti se nově řídili podle digitálních roadbooků v tabletu, přičemž trasa se všem posádkám načetla 15 minut před samotným startem. Chytka si nový systém pochvaloval, protože díky němu měl všechny důležité přístroje ve stejné úrovni očí a nemusel neustále přeostřovat.

Podle Martina Prokopa rozhodla o výsledku letošního Dakaru příprava a odhodlání, zároveň se ale jasně ukázalo, na čem bude potřeba pro příští rok zapracovat. Asi největší starosti posádce dělaly poloosy závodního Ford Raptor RS Cross Country zvaného Shrek. Ty se ukázaly jako poddimenzované a bude nutné změnit jejich materiál.

Právě poloosy zastavily Shreka jen půl kilometru před cílem šesté etapy a postaraly se o ztrátu zhruba 50 minut. A to byl čas, který Martina Prokopa s Viktorem Chytkou dělil od celkového pátého místa v kategorii automobilů. Vůz bude muset podle Prokopa snášet větší nálož. Shrek letos ztrácel především v písku a následnou snahu o stažení ztráty odnášely nejvíce exponované díly.

„Když si jednou čuchnete k elitní desítce, k velkým klukům, k dakarské špičce, je to jako droga. Něco, po čem jdete i přes všechny možné překážky. Letošní Dakar nám jich připravil hodně, ale se všemi jsme se dokázali nejen sami, ale i s pomocí soupeřů poprat tak, že jsme tento čím dál náročnější, rychlejší a vyrovnanější závod dokázali zakončit na 9. místě,“ uvedl Martin Prokop.

