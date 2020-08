Martin Jahn končí v čínském podniku Volkswagenu. Do čela Škody ale zřejmě nezamíří

Po čtyřech letech odchází český manažer Martin Jahn z postu výkonného viceprezidenta společnosti FAW-Volkswagen, která je společným podnikem německého koncernu a čínské automobilové skupiny FAW. O Jahnovi se spekuluje jako o budoucím šéfovi tuzemské Škody Auto. Ta by jméno nástupce Bernharda Maiera měla oznámit během tohoto měsíce.

„Mé překrásné čtyři roky ve FAW-VW jsou dnes oficiálně u konce. Viděl jsem mnohé, mnoho se naučil a poznal spoustu skvělých lidí,“ napsal Jahn v pátek na sociální síti LinkedIn.

O tom, že Jahn by mohl usednout na post předsedy představenstva Škody Auto, se spekuluje už několik týdnů. Sám Jahn to na začátku července na dotaz E15 odmítl komentovat.

Podle českých sázkových kanceláří přitom není Jahn zcela bez šance, sázet na jeho jmenování je možné s kurzem 10:1. Favoritem podle bookmakerů je ale Thomas Schäfer, který dosud řídil aktivity mateřského Volkswagenu v subsaharské Africe a Jihoafrické republice. Jemu přidělili kurz 1,2:1. Vedle Schäfera má podle sázkových kanceláří relativně velkou šanci na úspěch například Michael Oeljeklaus (kurz 5,5:1), člen představenstva Škody pro výrobu a logistiku, nebo Christian Strube (kurz 6:1), který má v Mladé Boleslavi na starost vývoj.

Bývalý místopředseda vlády pro ekonomiku Jahn už ve Škodě Auto působil. V roce 2006 nastoupil na post člena představenstva odpovědného za personalistiku a vztahy s veřejnými institucemi. O dva roky později se stal ředitelem VW v Rusku, působil také v německé centrále automobilového koncernu.

Podle zástupce šéfredaktora časopisu Svět motorů Davida Šprincla by případný Jahnův nástup do čela Škody Auto byl vybočením ze zaběhnutých postupů v koncernu Volkswagen. „Ve Volkswagenu to tak funguje, lidé rostou hierarchicky v koncernu a pak dostanou funkci. Nepřicházejí lidé zvenčí,“ řekl v dřívějším rozhovoru pro E15.

O novém předsedovi představenstva automobilky Škoda by mělo být rozhodnuto dnes. Podle portálu Automobilwoche by měl do čela společnosti zamířit Thomas Schäfer.