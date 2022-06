Manhart to posledně s X5 M přehnal. Představuje umírněnější verzi, ale stejně je šílená!

To poslední, na co byste si u Manhartu mohli stěžovat, je nedostatek výkonu. Zvláště když základem projektu je BMW X5 M. Pro milovníky hlasité kulisy má milé překvapení.

Manhart se už loni pustil do brutální úpravy vrcholného SUV X5 Competition, které nadopoval na 812 koní s 1080 Nm točivého momentu. Po roce a půl asi došel k závěru, že to malinko přehnal a nově do světa vypustil umírněnější verzi X5 MHX5 700. I tak má absurdních 730 koní a 900 Nm.

Sériový vidlicový osmiválec 44 litru s dvojitým přeplňováním turbodmychadly má už tak solidních 625 koní se 750 Nm. Vylepšení Manhart dosáhl pomocí řídící jednotky MHtronik a nahráním nových map. K tomu přidal kompletní nerezový výfuk s klapkami a čtveřicí 100mm koncovek. Klienti vyžívající se v buzení pozornosti si mohou připlatit za závodní sadu bez katalyzátoru.

Pro zlepšení jízdních vlastností stojí M5 na stavitelném podvozku H&R, který ji dodal na stabilitě a karoserii poslal blíže k silnici. O styk s ní se starají třiadvacetipalcová kola obutá do pneumatik v rozměru 315/25.

Dále se úpravy omezily pouze na vizuální dojem. Karoserie obléká karbonový bodytkit skládající se z předního splitteru, kapoty, dvoudílných prahů a difuzoru s centrálním mlhovým světlem. Ještě více karbonu si užijeme v interiéru na volantu a pádlech řazení. Celkový výčet úprav završují speciální koberečky.