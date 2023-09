Manhart se podíval na zoubek evropskému Broncu. Nyní výkonem překoná mocného Raptora!

Buďme rádi, že se Ford Bronco vůbec do Evropy dostal, i když vrcholného třílitru se nedočkáme. Manhart ale dokázal slabší motor napumpovat tak, že verzi Raptor hravě překoná.

S odstupem skoro dvou let se i Evropa dočkala nového Fordu Bronco, i když ve značně okleštěné nabídce. V Americe je to takřka nejoblíbenější off-road současnosti, ale ruku na srdce, v Evropě jeho potenciál málo kde užijete. Zatímco v zámoří ho můžete mít i s přeplňovaným třílitrem EcoBoost u verze Raptor, tady si musíme vystačit s dva-sedmičkou. Někomu to může přijít škoda, a tak se německý Manhart rozhodl podat pomocnou ruku.

Jeho nejnovějším výtvorem je Bronco BC 400, u něhož se zaměřuje právě na menší vidlicový šestiválec. Ten se mu podařilo naladit na 421 koní se 680 N.m, čímž překonává tovární třílitr, který má 418 koní a 597 N.m. Úctyhodného výsledku se podařilo dosáhnout instalací výkonnějšího mezichladiče Whipple/Ford Racing, nového sání a nerezových svodů se 400článkovým katalyzátorem, který si Manhart sám navrhl. Poté celou soustavu sladil vlastními mapami řídicí jednotky. Vzhledem k nárůstu výkonu posílil brzdovou soustavu předními kotouči Brembo o průměru 380x34 mm, do nichž se zakusují šestipístkové třmeny.

Protože Bronco je doma hlavně v terénu, obouvá 35palcové pneumatiky Renegade R7 na 22palcových ráfcích s matně černým lakem. Další změny na exteriéru jsou minimální, jelikož verze Badlands je sama o sobě skvěle připravená. Přesto Manhart nalakoval odnímatelné lemy blatníků, čímž je udělal méně praktickými, a vyměnil přední ocelový nárazník. Navrch celý vůz opatřil kanárkově žlutým lakem s černým polepem a dílo završil tónovanými skly. Stejná barevná kombinace provází také interiér s čalouněním kombinujícím alcantaru a kůži.

Cenu úpravy Manhart nezveřejňuje, ale je otázkou, jak relevantní by to byl údaj. S českou cenou začínající na 1.849.900 korunách asi majitelé Bronca peníze moc neřeší. Jestli patříte k nim a přáli byste si větší výkon, musíte si pospíšit, Manhart upraví jen 10 kusů.