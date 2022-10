Manhart dává poslední sbohem AMG C 63 S s osmiválcem. CR 700 Last Edition nabídne 712 koní

Burácení osmiválce k céčkovému AMG prostě patřilo. Nic ale netrvá věčně a i tuningové společnosti už se s touto érou loučí.

Zcela nový Mercedes-AMG C63 S se v aktuální generaci rozloučil s osmiválcem a inženýři ho osadili ekologicky lákavějším čtyřválcem, kterému sekunduje elektromotor. O tom, jaký to bude mít dopad na celkový charakter vozu, už se toho řeklo asi dost. Nevídaný downsizing se promítl i do tuningových firem, které se s tím starým motorem chtějí rozloučit. Nyní se hlásí renomovaný úpravce německých vozů Manhart se svým dílem.

Auto se jmenuje Manhart CR 700 Last Edition a zvenku nese poznávací barevné schéma černého laku karoserie se zlatými polepy. Auto má přepracované přeplňování, karbonové sání, poladěnou převodovku a řídící jednotku i nový mezichladič. To vše pro co nejvyšší výkon, který se zvedl z 510 na 712 koní (běžně má od tohoto úpravce 700 koní, jak již název napovídá). Točivý moment pak vzrostl z 700 na 920 N.m.

Pověstné hromobití motoru M177 je ještě podpořeno novou výfukovou soustavou. K dalším úpravám se řadí také výškově nastavitelný podvozek. Manhart se chlubí tím, že s nově získanou silou dokáže C 63 S zrychlit ze 100 na 200 km/h za 5,5 sekundy. Jen připomínáme, že nové C 63 S produkuje kombinovaný výkon 680 koní.

CR 700 Last Edition jezdí na 20palcových kolech Concave One osazených pneumatikami 255/30 vpředu a 275/30 vzadu. Brzdy jsou sériové, stejně tak i interiér. Na přání si ale zákazník může u Manhartu rozkázat v podstatě cokoliv.